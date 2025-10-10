La pasarela de Torrenueva (Granada) consigue la Estrella de Oro 2025 como mejor proyecto financiado con fondos europeos

Archivo - Imagen de archivo de la pasarela colgante de Torrenueva Costa (Granada), en una visita del entonces vicepresidente de la Junta Juan Marín - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pasarela colgante de Torrenueva Costa, en la provincia de Granada, se ha alzado con el galardón Estrella de Oro en el tercer concurso de proyectos 'Europa se siente', que le acredita como el mejor proyecto financiado con fondos europeos de 2025, según ha informado en una nota de prensa la Vicepresidencia Primera del Gobierno.

Este proyecto, que ha sido también el mejor en la categoría 'Europa se siente conectada', consiste en la construcción de una infraestructura singular para mejorar el acceso a la playa de la Joya, en término municipal de Torrenueva, en la Costa Tropical. Gracias al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, esta pasarela es la primera de este tipo sobre el mar Mediterráneo en España.

"No solo ofrece un paso seguro a través de acantilados, sino que también ha impulsado la competitividad del destino, fomentando el turismo de naturaleza y ofreciendo una experiencia única a los visitantes", han destacado desde el Ministerio de Hacienda.

La entrega de premios forma parte del Acto Anual de Fondos Europeos, que tiene como objetivo "poner en valor el papel transformador y el impacto real de la financiación europea en España". Por tercer año consecutivo, el acto anual, organizado por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, se celebra fuera de Madrid para "visibilizar la política de cohesión en los territorios", en concreto en esta ocasión en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).