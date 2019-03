El paso a no adscrito de un concejal del PSOE en Andújar (Jaén) deja en minoría al gobierno municipal

Publicado 06/03/2019 14:40:15 CET

El paso del hasta ahora concejal de Servicios e Infraestructuras Urbanas y Agricultura en el Ayuntamiento de Andújar (Jaén), Luis Salas, al grupo de no adscritos deja en minoría al gobierno local, formado por los socialistas y PA.

Salas presentó el lunes un escrito en el registro municipal, en el que comunicaba la renuncia a sus delegaciones y el cambio de grupo por manifestaciones del alcalde, Francisco Huertas, "en relación a falta de confianza" en él, lo que "puede suponer un perjuicio" en la gestión de sus áreas, según el documento consultado por Europa Press.

Con ello, el equipo de gobierno se queda con diez integrantes --nueve del PSOE y la única edil andalucista-- frente a los once que suma el resto de la Corporación: nueve concejales del PP, uno de IU y Salas como no adscrito.

Ya este miércoles, éste ha comparecido para explicar su decisión. Ha apuntado que "hace más de dos meses" que trasladó al alcalde y también secretario general de la agrupación socialista que estaba escuchando "cosas que no son agradables" con respecto a su posible presencia o no en la lista para las próximas municipales.

"Me gustaría saber si vas a contar conmigo o no. Porque, elegantemente, cuando no cuentan con uno, se sientan, se habla, se da un paso atrás y otros compañeros lo dan hacia delante. Y no pasa nada. Esa es la grandeza de un partido donde hay democracia, se puede hablar, donde las diferencias se solucionan hablando y no haciéndote el arco", ha dicho no sin destacar que se ha preocupado "más de la calle" que de cubrirse "las espaldas dentro del partido y "eso pasa factura".

El edil, que se ha mostrado dolido por acusaciones de deslealtad, ha asegurado que ha sido "leal con el PSOE, con Paco huertas, sus compañeros y los vecinos". Sin embargo, "la lealtad debe ir en dos direcciones" y, a su juicio, "no ha habido democracia, diálogo" por parte de sus excompañeros.

"La decisión es la correcta. Dejo mis delegaciones, pero el acta es de Luis Salas y pasar a los no adscritos creo que es lo coherente, puesto que no se ha tenido la decencia de hablar conmigo", ha lamentado no sin apuntar que "lo único" que critica "son las formas" con un secretario general que lo ha "estado evitando" más de dos meses sin hablar las cosas y generando "un problema".

El concejal se ha mostrado "orgulloso del trabajo bien hecho" al frente de áreas que "al final son las que prestan servicio a los vecinos", de modo que se ha "centrado en dar esos servicios, en estar cerca, escucharlos y atenderlos", a pesar de las "limitaciones".

Además, frente a concejales del equipo de gobierno a los "que la mayoría de ciudadanos no le ponen cara", ha asegurado que él "ha dado la cara" y no se ha "escondido detrás de las puertas" y "no tiene a 1.500 personas esperando que las atienda.

ORIGEN

Está también "orgulloso de haber pertenecido al PSOE", aunque no puede compartir "las cosas que desde la dirección de la agrupación se están haciendo y cómo se están haciendo", según ha comentado Salas, quien ha situado el origen de las "pequeñas diferencias" en el marco de las primarias a la Secretaría General del partido en las que concurrieron Pedro Sánchez, Susana Díaz y Patxi López.

Ha precisado que entonces, como secretario de Organización, encargado de "custodiar la lista de militantes", rechazó proporcionarla a la candidatura de Díaz ante la petición de Huertas para ello. "Me niego porque entiendo que todos son compañeros y, por mí parte, como en anteriores ocasiones, que avalen y voten al que crean conveniente", ha manifestado Salas, quien ha aludido a otros asuntos en los que ha tenido discrepancias, "como las inundaciones", entendiendo que "a estas alturas se tenía que haber denunciado" por el Ayuntamiento.

En todo caso, Salas ha señalado que la situación actual supone "un punto seguido". "Me centro en otra cosa y no pasa nada. Sé que tiene un principio y un final y hay que ser elegantes al dar paso atrás. Lo podía haber dado de otra manera, pero ha sido así porque así me han obligado a hacerlo", ha afirmado.