La patronal de construcción Ceacop critica una "congelación debido a la inflación" en la inversión de la Junta para 2025

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gerente de la patronal constructora Ceacop, Arturo Coloma, ha advertido que "a pesar de haber aumentado los presupuestos un 4% respecto al actual ejercicio, se ha congelado la inversión en la cifra de 5.804 millones de euros, lo que supone una bajada del 3% debido a la inflación".

Así lo ha recogido la entidad en una nota sobre la comparecencia de Coloma este martes en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para abordar el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025.

Además, el gerente de la patronal ha mantenido que "si se tiene en cuenta que los precios de la construcción se han incrementado en los últimos años en un 30%, al mantener las cifras, la inversión actual es un 30% inferior". Coloma ha destacado que la inversión en obra pública es "una fórmula eficaz y segura" que permitirá "dinamizar" la economía y la creación de puestos de trabajo, ya que "cada millón de euros invertido en infraestructuras, genera más de 15 empleos, y además en muy corto espacio de tiempo". Además, ha destacado que el "60% de lo invertido retorna a la Administración vía tasas, impuestos y tributos", y que todo lo construido queda "al servicio de la sociedad".

Asimismo, Coloma ha destacado que "es vital incrementar la inversión, la ejecución presupuestaria al 100% y recuperar la inversión autofinanciada", --que ha disminuido un 25% respecto a los anteriores presupuestos--. "Las nuevas infraestructuras, así como la conservación de las ya existentes, no puede quedar supeditadas a la dependencia de que puedan acogerse o no a algún programa europeo o fuente de financiación adicional, porque cuando no lleguen esos fondos qué vamos a hacer".

El gerente de Ceacop ha manifestado "la necesidad de incrementar las partidas de conservación y mantenimiento de todas las infraestructuras", ya que "las reparaciones derivadas del deterioro son muchísimo más costosas que el mantenimiento". En materia de carreteras la patronal ha estimado que "se necesitan 275 millones de euros anuales para el sustento y reposición del firme de la red viaria competencia de la Junta", y la realidad que han presentado es que "apenas alcanza los 156 millones de euros, con una reducción del 7% respecto al año pasado".

Desde Ceacop han insistido en que para que el sector --compuesto en un 90% por pymes--, pueda "seguir asumiendo su papel de motor económico" es fundamental que "se diversifique las inversiones". "Consideremos esencial no concentrar las inversiones en pocas actuaciones de gran importe, sino que éstas se dividan en actuaciones de menor cuantía, repartiendo la inversión disponible en el territorio", ha destacado Coloma.

Para finalizar su intervención ha defendido "la necesidad de crear" un órgano de clasificación autonómico --como ya existen en otras comunidades-- "que homologue a las empresas andaluzas".