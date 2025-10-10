La patronal cordobesa pide al Gobierno que refuerce la potencia eléctrica del Norte de la provincia antes de 2030

CÓRDOBA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), tras conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030, para mejorar la red eléctrica del país en los próximos cinco años, pero "excluyendo de las actuaciones prioritarias previstas al Norte de la provincia de Córdoba", le ha pedido que, "en el trámite de alegaciones" a dicha propuesta, "revise e incremente las conexiones de la red eléctrica para Córdoba y que se incorporen al programa de actuaciones 2026-2030".

En una nota, la patronal cordobesa ha señalado que "tener capacidad eléctrica es absolutamente fundamental, no solo para atraer nuevos proyectos industriales, sino para consolidar a los ya asentados en el territorio y con ello impulsar el desarrollo de nuestra provincia, y en concreto las comarcas del Guadiato y Los Pedroches".

Junto a ello, CECO ha opinado que "posponer, más allá de 2030, las inversiones en potencia eléctrica que llevamos años demandando, tendrá nefastas consecuencias sobre el desarrollo industrial y económico del Norte de la provincia de Córdoba".

De esta forma y, a juicio de CECO, "Córdoba vuelve a ser una de las provincias castigadas, por un lado, porque no se resuelve el problema de potencia para desarrollar nuevos proyectos renovables y, por otro lado, porque la zona Norte se encuentra sin capacidad para atender las inversiones empresariales".

"Lamentamos profundamente --continúa el comunicado-- que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no haya tenido en cuenta las particularidades ni las necesidades específicas de Córdoba, al descartar las propuestas presentadas por la Junta de Andalucía y consesuadas con los agentes económicos y sociales".

Esta decisión, según ha manifestado la patronal cordobesa, "no solo significa perder la oportunidad de generar energías renovables, sino dejar de fomentar el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia y luchar contra la despoblación".

Por todo ello, desde CECO solicitan al Ministerio que, "en el trámite de alegaciones, revise e incremente las conexiones de la red eléctrica para Córdoba y que se incorporen al programa de actuaciones 2026-2030".