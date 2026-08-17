Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba) celebra el sábado concierto por la libertad de los dos encarcelados en Guinea Ecuatorial

Peñarroya-Pueblonuevo será escenario el sábado 22 de agosto de un concierto solidario que combina música y compromiso social, con Puroindie, por la libertad de los dos encarcelados en Guinea Ecuatorial. - ASOCIACIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL 'DESDE LA CIMA'

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

El municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo será escenario el próximo sábado, 22 de agosto, a las 23,30 horas, de un concierto solidario que combina música y compromiso social. La Plaza Santa Bárbara acogerá la actuación de Puroindie, banda tributo al indie español, en un evento de entrada gratuita organizado dentro de la campaña ciudadana 'Peñarroya-Pueblonuevo suena... por la libertad', que reclama la liberación de Javier Marañón, vecino de dicha localidad, y de David Rodríguez, compañero suyo de Granada, encarcelados en Guinea Ecuatorial desde enero de 2025 por un proyecto de la televisión digital terrestre.

Según han informado desde la organización de la cita, el concierto está dedicado a Javier Marañón y David Rodríguez, quienes permanecen privados de libertad en Guinea Ecuatorial "en circunstancias injustas". La iniciativa busca "dar visibilidad a su situación y generar una corriente de apoyo social e institucional que contribuya a una resolución justa y diligente del caso".

El concierto se enmarca en el proyecto Puroindie, desarrollado por la Asociación Cultural y Patrimonial 'Desde la Cima' al amparo del programa de subvenciones 'Somos Pueblo, Somos Cultura' de la Diputación de Córdoba y cuenta con la coorganización del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo.

El componente solidario del acto --su vinculación con la campaña 'Peñarroya-Pueblonuevo suena... por la libertad' y el apoyo a Javier Marañón y David Rodríguez-- es una aportación propia de la Asociación Cultural y Patrimonial 'Desde la Cima' como entidad organizadora, que ha querido dar a esta cita musical "una dimensión de compromiso social añadida al proyecto cultural subvencionado".

Durante la velada, Puroindie recorrerá el repertorio más reconocible del indie español de las últimas dos décadas, con versiones de artistas como Los Planetas, Vetusta Morla, Izal, Love of Lesbian, Lori Meyers, Supersubmarina, Siloé, Arde Bogotá, Viva Suecia y León Benavente, entre otros. El aforo será libre y la entrada, gratuita, con el objetivo de facilitar la máxima participación ciudadana en el acto.

El recinto no contará con servicio de barra. La organización invita a los asistentes a traer su bebida, adquirida en los bares de la zona, apoyando así al tejido hostelero local. Se recomienda solicitarla en vaso de plástico, indicando en el establecimiento que es para el concierto; en caso contrario, se pide devolver el vaso una vez finalizado el evento.

Asimismo, durante el concierto habrá un espacio habilitado para colaborar con la asociación en defensa de Javier Marañón y David Rodríguez, a través de la compra de pulseras solidarias y otras fórmulas de colaboración.

APOYO A LOS ENCARCELADOS

El acto incluirá, además, la lectura de un manifiesto, resaltando que "este concierto es mucho más que un espectáculo musical, es una forma de decir en voz alta que Javier y David no están solos y de pedir su libertad", han señalado desde la organización.

Así, la organización ha hecho un llamamiento directo a la ciudadanía para que acuda el sábado 22 de agosto a la Plaza Santa Bárbara, de modo que "cada persona que asista al concierto suma su presencia a esta muestra de apoyo colectivo", a la vez que han apuntado que "no se requiere inscripción previa ni entrada: basta con acercarse a partir de las 23,30 horas para disfrutar de la música y respaldar, con la asistencia, la libertad de Javier y David".