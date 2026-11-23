Archivo - Imagen de archivo. - GVATURISME - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Andalucía subieron un 3,9% en octubre en comparación con el mismo mes del año anterior hasta sumar un total de 5.452.361 pernoctaciones y encadena ocho meses de crecimiento, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la región se alojaron un 1,33% más de turistas en octubre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 1.931.347 viajeros. Por nacionalidad, 841.145 eran residentes en España, el 43,55%, mientras que 1.090.202 (56,45%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 0,4% y los extranjeros aumentaron un 2,7%.

Del total de pernoctaciones en Andalucía, 1.808.361 las realizaron residentes en España (un 33,17%), mientras que 3.644.000 (66,83%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 123,62 euros, lo que representa una subida del 5,9% interanual. En general, los precios subieron un 6,1% respecto al año anterior en Andalucía.

En total, en Andalucía se alcanzó en octubre una ocupación del 60,29% y el sector hotelero empleó a 47.253 personas (un incremento del 6% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 74,77%, seguida de Baleares (67,61%) y Madrid (63,67%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla-La Mancha, (42,96%), Asturias (43,27%) y Cantabria (45,46%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (20,67%) en octubre junto a Canarias (18,12%) y Andalucía (15,68%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a octubre del año anterior en Ceuta (+20,13%) y en Madrid (+14,97%). La menor subida se registra en Navarra, con una tasa de variación anual del +2,54%.

NACIONAL

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles registraron un incremento interanual del 1,6% en octubre, hasta los 34,7 millones, su mayor cifra en un mes de octubre de toda la serie histórica, según datos provisionales publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este avance del sector en el décimo mes del año se vio favorecido tanto por los españoles como por los turistas extranjeros. Así, mientras que las pernoctaciones de los residentes en España experimentaron un aumento del 2,7%, las de los no residentes crecieron un 1,2%.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, hasta las 332,4 millones, máximo histórico para este periodo.

En este balance anual, las estancias de los viajeros nacionales avanzaron ligeramente, un 0,3%, mientras que las de los turistas internacionales lo hicieron en un 2,1%.

Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) continuó al alza y registró una subida del 7,4% en octubre en tasa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2024. Con este repunte, se acumulan 64 meses consecutivos de alzas interanuales.