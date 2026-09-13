La pianista María Dolores Gaitán presenta su visión más íntima, poética y expresiva de Clair de Lune de Debussy

La pianista cordobesa María Dolores Gaitán estrena su visión más íntima, poética y expresiva sobre una de las páginas más icónicas del repertorio pianístico: Clair de Lune, de Claude Debussy. - MARÍA DOLORES GAITÁN

CÓRDOBA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La pianista cordobesa María Dolores Gaitán estrena su visión más íntima, poética y expresiva sobre una de las páginas más icónicas del repertorio pianístico: Clair de Lune, de Claude Debussy, y lo hace en su canal de YouTube ('https://www.youtube.com/@mariadoloresgaitan/featured'), y de la mano de BF Producciones.

El lanzamiento de esta grabación es especialmente significativo para María Dolores Gaitán, que recientemente brillaba en el Teatro Real de Madrid con su aplaudido Concierto de Florence Price junto a la Unidad de Música de la Guardia Real y ante la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, con el que se conmemoraba el 250º aniversario de amistad entre España y Estados Unidos. "Esta nueva grabación nace de un momento especialmente emocional y personal, y busca ofrecer una mirada propia a una de las obras fundamentales del compositor francés", confiesa la artista.

Claro de Luna es el tercer movimiento de la famosa Suite Bergamasque, una de las obras más conocidas y reconocidas de Debussy, y forma parte del imaginario musical de varias generaciones. Precisamente por ello, la interpretación de Gaitán ha resultado todo un reto que ha dado como resultado una lectura renovada y profundamente personal de la obra, que pone el foco en una dimensión que no va a dejar indiferente.

La intérprete continúa reinterpretando y revisando la música que la identifica y que lleva por medio mundo de la mano de su gira World Heritage Tour, un espacio de encuentro en el que la pianista despliega la pasión y la magnífica técnica musical que la caracteriza y que la ha convertido en una de las pianistas españolas más destacadas de la escena clásica actual, según destacan desde su equipo de comunicación.

Para la grabación del vídeo, BF Producciones y María Dolores Gaitán eligieron un escenario de lujo: El Cantoral de Ciudad de México, un recinto que se caracteriza por su icónica arquitectura moderna y una sala con acústica e isóptica inigualables. Para tal ocasión, la pianista cordobesa eligió un vestido del diseñador Rafael Urquizar, uniendo así dos de sus pasiones, música y moda.

El video del nuevo single --del que ya puede disfrutarse en todas las plataformas-- tiene, además, un significado especial por tratarse del primer lanzamiento discográfico de la nueva etapa de BF Producciones, la productora internacional fundada por el ganador del Grammy Humberto M. Flores, que inicia así una nueva línea dedicada a la producción y desarrollo de artistas.