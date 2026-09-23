Rufián, tras la expulsión de una diputada por sacar un bote de gas pimienta: "Yo enseñé una impresora y maduré"

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reaccionado este miércoles a la expulsión del hemiciclo de la diputada del PP Ana Belén Vázquez por exhibir un spray de gas pimienta durante la sesión de control al Gobierno, recordando que él también protagonizó algún episodio parecido. "Yo enseñé una impresora y maduré", se ha limitado a señalar a los periodistas.

Vázquez ha mostrado el bote durante su pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para denunciar la "situación de inseguridad" en la que viven muchas mujeres en Ceuta tras la entrada masiva de miles de inmigrantes a finales de julio.

Tras su intervención, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha llamado al orden haber exhibido "un arma" y le ha ordenado abandonar el hemiciclo, así como depositar el objeto en comisaría, como finalmente ha hecho.

El episodio ha llevado a Rufián a recordar uno de sus gestos más conocidos en el Congreso. En septiembre de 2017, el entonces portavoz adjunto de ERC llevó una impresora al Pleno durante una sesión de control y la mostró desde su escaño mientras reclamaba al Gobierno de Mariano Rajoy que dejase de perseguir las impresoras utilizadas para preparar el referéndum ilegal independentista. Dos meses después, sacó unas esposas durante otra sesión de control.

Además, en 2022 mostró desde la tribuna tres proyectiles que, según explicó, habían sido recogidos junto a la frontera de Melilla y utilizados por la Gendarmería marroquí durante el intento de entrada masiva de inmigrantes. El hecho provocó la reprimenda de la entonces presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y del presidente del Gobierno, quien le reprochó que la exhibición de balas en el hemiciclo era un "error imperdonable". En ninguno de estos episodios fue expulsado del Pleno.