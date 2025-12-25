Picualia lanza una edición especial de aceite de oliva dedicada al proyecto Qubbet el-Hawa de la UJA en Egipto

Archivo - Botellas de la edición especial de Picualia dedicada al proyecto Qubbet el-Hawa de la UJA. - PICUALIA - Archivo

BAILÉN (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

La cooperativa Picualia, del municipio jiennense de Bailén, ha lanzado una edición especial de aceite de oliva virgen extra (AOVE) dedicada al proyecto Qubbet el-Hawa que la Universidad de Jaén desarrolla en esta necrópolis de Asuán, en Egipto.

Con esta iniciativa, pretende dar a difundir los trabajos que viene realizando desde hace años el equipo liderado por el profesor Alejandro Jiménez y recaudar fondos para contribuir a la continuidad de las excavaciones.

La edición limitada de este AOVE picual temprano, recolectado en los primeros días de octubre, presenta "una etiqueta única y simbólica", en la que se reproduce la tumba más importante del yacimiento arqueológico de Qubbet el-Hawa, según ha informado la cooperativa.

Con ello, Picualia fomenta "la vinculación social con proyectos de investigación de la Universidad de Jaén y el valor colaborativo con la ciencia". De este modo, se compromete a donar una parte de los beneficios obtenidos directamente al proyecto, "para ser un eslabón más en la cadena de colaboraciones del yacimiento arqueológico que este año ha cerrado su 17 campaña".

Un enclave donde el equipo de la UJA está profundizando en el conocimiento sobre las dinastías de los gobernadores provinciales de Elefantina, en torno a la moderna ciudad de Asuán, a unos 1.000 kilómetros al sur de El Cairo.

El asesor científico técnico de la cooperativa, Juan Antonio Parrilla, ha explicado que "esta iniciativa va más allá de producir un aceite de oliva excepcional" y es un símbolo del "compromiso con el conocimiento, la historia y, por supuesto, con la Universidad de Jaén".

"Al vincular nuestro mejor AOVE con Qubbet el-Hawa, estamos contribuyendo activamente a que el equipo multidisciplinar del profesor Jiménez pueda seguir aportando datos y conocimiento a la historia del antiguo Egipto. La etiqueta es un homenaje visual a ese legado que ahora apoyamos", ha afirmado.

Además, Parrilla ha apuntado que presentar un nuevo AOVE a las puertas de la Navidad supone siempre un interés para los consumidores y, de esta manera, Picualia sigue apostando por la calidad y por comercializar más envasado.

"Por otro lado, desde esta campaña oleícola 25-26, certificamos todos nuestros vírgenes extra bajo el sello IGP Aceite de Jaén, lo que supone un continuar profundizando en el camino de la calidad y la excelencia y que los AOVE de Picualia se diferencien aún más en el mercado", ha subrayado.

APOYO Y VISIBILIDAD

La Universidad de Jaén lleva a cabo desde 2008 un proyecto arqueológico en la necrópolis faraónica de Qubbet el-Hawa, dirigido por el profesor de Egiptología Alejandro Jiménez Serrano. Entre sus hallazgos más importantes, sobresalen la tumba intacta del hermano de un gobernador de la Dinastía XII y el cáncer de mama más antiguo del mundo.

En este contexto, Jiménez ha señalado la importancia de este tipo de mecenazgo para la ciencia. "La arqueología, especialmente en proyectos internacionales como Qubbet el-Hawa, requiere de un apoyo constante y sostenido. Esta colaboración con Picualia es muy importante para apoyar la continuidad de nuestras campañas, para mantener viva la conexión entre Jaén y la egiptología y dar aún más visibilidad a nuestro proyecto de investigación", ha declarado.

Al respecto, ha valorado que "ver las pinturas de la tumba reproducida en un producto de la tierra como el aceite de oliva virgen extra es una manera maravillosa" de trasladar esa labor a la sociedad y de asegurar que los descubrimientos sigan viendo la luz.

El proyecto de Qubbet el-Hawa mantiene una exposición permanente el Museo Nubio de Asuán, donde pueden contemplarse algunos de los hallazgos más relevantes de las diferentes campañas. Una muestra que tuvieron ocasión de disfrutar los miembros de la expedición de Picualia que han viajado a Egipto este mes de diciembre para conocer de primera el proyecto.

La edición especial, limitada, del AOVE Primer Día de Cosecha con la etiqueta Qubbet el-Hawa, está amparada por el sello de calidad diferenciada IGP Aceite de Jaén. Puede adquirirse en la tienda física de la cooperativa ubicada en Bailén, autovía A4, kilómetro 298 salida 299 El Burguillo, o a través de www.picualia.com