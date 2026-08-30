Piden cinco años de cárcel y 600 euros para un acusado de traficar con MDMA en Granada

Archivo - Sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiena Provincial de Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada tiene previsto juzgar este próximo mes de septiembre a un hombre de 36 años al que se le acusa de traficar con drogas, concretamente con MDMA.

Así se deduce del escrito de acusación del Ministerio Fiscal al que ha tenido acceso a Europa Press y en el que se apunta al varón como presunto autor de un delito contra la salud pública.

En los hechos que recoge el fiscal en su escrito, el encausado portaba en la calle Joaquina Eguaras de Granada en la madrugada del día 29 de septiembre de 2024 una riñonera con tres bolsas que contenían 5,51, 0,52 y 0,28 netos de MDMA, con una pureza de 6,44, 6,75 y 5,75%, respectivamente, así como un porcentaje indeterminado de ketamina. La droga, cuyo peso total era de 6,31 gramos y su valor en el mercado de 330 euros, "estaba destinada a su ilícita venta a terceros".

Para el acusado, que no tiene antecedentes penales, la Fiscalía pide cinco años de prisión y multa de 600 euros como autor responsable de un delito contra la salud pública.