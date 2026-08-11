Piden colaboración ante el posible regreso de una tortuga boba que intentó anidar en una playa de Almuñécar

Archivo - Imagen de archivo de la playa del Cotobro, en Almuñécar. - AYUNTAMIENTO DE ALMUÑÉCAR - Archivo

ALMUÑÉCAR (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

Una tortuga boba ha intentado anidar en la noche del pasado domingo en la playa de Cotobro de Almuñécar, donde dejó un rastro visible sobre la arena que ha sido identificado y señalizado. Ante la posibilidad de que el ejemplar vuelva a salir a tierra para realizar un nuevo intento, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha trasladado al Ayuntamiento la recomendación de permanecer atentos a la zona.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado, en el que la concejala de Playas, Lucía González, ha explicado que si alguien ve una tortuga en la arena o un rastro que pueda indicar que ha salido del mar, es muy importante que no se acerque ni la moleste y que avise inmediatamente al 112.

Y es que el ejemplar podría volver a intentarlo en Cotobro o en cualquier otra playa del municipio sexitano, por lo que el Ayuntamiento pide a todas las personas que se encuentren por la zona que estén atentas, pero sobre todo que no intervengan.

"Si ven a la tortuga o un rastro, que mantengan la distancia. Lo más importante es dejar actuar a los profesionales y entre todos ayudar a protegerla", ha concluido la edil de Playas.

El Ayuntamiento recuerda que no hay que acercarse, tocar ni iluminar al animal, ni utilizar flashes, linternas o focos. Tampoco se debe caminar sobre el rastro ni manipular la zona. Ante cualquier avistamiento, tanto de la tortuga como de un rastro compatible con su desplazamiento, se debe avisar al 112 y seguir las indicaciones de los servicios especializados.

Estos avisos son fundamentales para que pueda activarse el protocolo de protección de la Junta de Andalucía y los equipos técnicos puedan determinar si existe una posible zona de puesta y las medidas necesarias para protegerla.

La tortuga boba es una especie marina protegida y en los últimos años se ha constatado un aumento de los episodios de nidificación en las costas andaluzas, por lo que la detección y protección de estos eventos resulta especialmente importante.