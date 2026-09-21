Piden la convocatoria "inmediata" en Jaén del Foro para la Atención de Personas Migrantes por la campaña de aceituna

Archivo - Albergue de temporeros de Alcalá la Real/Archivo - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL - Archivo

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Jaén Antirracista ha solicitado al Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Erick Domínguez, que convoque de forma "inmediata" el Foro Provincial para la Atención/Integración de las Personas Migrantes.

El colectivo considera urgente activar este órgano, en el ejercicio de las competencias del delegado, para dar el pistoletazo de salida al dispositivo de acogida de los trabajadores temporeros que se desplazarán a la provincia para participar en la próxima campaña de la aceituna.

A través de un comunicado, la plataforma ha demandado a las instituciones públicas la articulación de los mecanismos necesarios para acoger a este colectivo. En este sentido, ha recordado el "caos" generado anteriormente en la capital de la provincia, el cual se produjo por la combinación de una llegada temprana de los migrantes, las inclemencias meteorológicas y, "sobre todo, la falta de previsión y flexibilidad" a la hora de proceder a la apertura inmediata de los albergues municipales.

Ante las previsiones de una campaña que se perfila como "histórica", Jaén Antirracista ha incidido en que las administraciones deben proveer los recursos suficientes para garantizar unas condiciones habitacionales dignas a los temporeros desde el mismo momento de su llegada.

Para la plataforma, no convocar el foro de manera inmediata ni movilizar a tiempo los recursos necesarios constituiría un ejercicio de "grave irresponsabilidad", al tratarse de una situación plenamente conocida de antemano.

Asimismo, han calificado de "irresponsable y poco solidario" que algunos ayuntamientos retrasen de forma innecesaria la fecha de apertura de los albergues, no doten las plazas suficientes o decidan no proceder a su apertura. "Dotar de condiciones de vida dignas a estas personas durante el tiempo que permanezcan en Jaén trabajando es algo que debiera sustraerse de cualquier refriega política partidista", han señalado.

Por último, han hecho un llamamiento a permanecer "vigilantes" ante cualquier manifestación de racismo que puedan sufrir los trabajadores migrantes, especialmente en el actual contexto social y político.

Por ello, han instado a las autoridades públicas a asumir su responsabilidad de prevenir y actuar de forma inmediata ante cualquier agresión racista, con el objetivo de evitar que en esta campaña de 2026 haya personas que se vean obligadas a pernoctar en la calle y queden en una situación de extrema vulnerabilidad.