Piden a la Diputación de Granada igualdad de trato en el reparto de ayudas por el impacto de una planta de reciclaje

GRANADA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de El Padul y La Malahá han pedido a la Diputación de Granada "igualdad de trato" en el reparto de ayudas que el presupuesto provincial de 2024 contempla para las localidades afectadas por el "impacto negativo" que la actividad de la planta de reciclaje de Alhendín ocasiona en sus respectivos territorios.

Con el fin de compensar los perjuicios derivados de la planta desde el año 2016, la Diputación destinaba una partida de 135.000 euros en sus presupuestos para que los municipios afectados pudieran optar a ella mediante una convocatoria en régimen de concurrencia, tras justificar debidamente las afecciones en sus zonas.

Unas ayudas que, según lamentan en una nota ambos ayuntamientos, el presidente del PP de la Diputación, Francisco Rodríguez, "no contempla este año, dado que ha cambiado el carácter con el que se concedía esta subvención que además ha duplicado, de forma que el 75 por ciento de ella, se le asigna directamente a Alhendín", explican la alcaldesa paduleña, Celia Villena, y el alcalde de La Malahá, José María Villegas.

Así, recalcan que el municipio del que es alcalde el presidente de la Diputación "pasará de recibir 30.000 a 192.000 euros de los 255.530 euros que recoge dicho programa, mientras que el resto, como es el caso de Padul y La Malahá y otros municipios afectados, podrán acceder en concurrencia competitiva únicamente a 30.000 euros".

Una decisión que para estos alcaldes de municipios afectados es "un premio nominativo a una sola localidad", que además dejan claro que estas subvenciones nominativas no son equiparables ni tienen nada que ver con los impuestos que se devengan a favor del ayuntamiento donde se ubican las plantas. Asimismo, consideran que la partida de 192.000 euros destinada a Alhendín no se ajusta a los principios de transparencia, concurrencia, objetividad e igualdad entre los municipios, toda vez que el resto de localidades reciben cantidades dispares que no contemplan las justificaciones pertinentes.

ALEGACIONES

Según relatan, es el caso de El Padul y La Malahá, que con la actual consignación verán mermada su asignación anual. Además, califican esta medida de "arbitraria" y que "provoca un perjuicio económico para las arcas públicas".

Por todo ello, los ayuntamientos de El Padul y La Malahá han presentado alegaciones al presupuesto inicialmente aprobado para 2024. En su escrito, los consistorios solicitan al presidente de la institución que garantice la concurrencia competitiva de todos los municipios afectados a las subvenciones de forma que se prime la igualdad de trato en el reparto de ayudas por la afección provoca la actividad de las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la provincia, cuya titularidad corresponde a la Diputación.

"Esperamos que el equipo de gobierno atienda nuestra demanda para que las ayudas se articulen mediante una única convocatoria de forma que todos los ayuntamientos puedan optar en igualdad de condiciones acogiéndose a unos criterios iguales para todos", explican para apostillar que "es de justicia que la Diputación compense de manera proporcional en función de los perjuicios que cada municipio demuestre".