Piden en Jaén 17 años de prisión para un acusado de violar a una menor con discapacidad tras darle cocaína

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JAÉN 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Jaén solicita penas que suman 17 años y ocho meses de prisión para un joven, de 27 años y sin antecedentes penales, acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 15 años con abuso de su situación de vulnerabilidad y de otro delito contra la salud pública.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, recogido por Europa Press, el procesado presuntamente facilitó cocaína a la víctima, que tenía una discapacidad intelectual, para mantener relaciones sexuales con ella.

Los hechos se remontan a las 15,00 horas del 5 de febrero de 2023. El acusado, que conocía a la menor desde el verano anterior y con la que había quedado en varias ocasiones, se citó con ella para llevarla a su domicilio. En dicha vivienda se iba a celebrar una fiesta en la que el procesado facilitó de forma gratuita alcohol y cocaína a los asistentes.

El relato del fiscal señala que el acusado, "en el deseo de tener relaciones sexuales y a sabiendas de que tenía 15 años de edad y que además tenía una discapacidad intelectual", ofreció cocaína a la menor.

La víctima consumió la sustancia en forma de "nevadito" --un cigarrillo con un poco de cocaína-- y, en ese contexto, accedió a mantener relaciones sexuales con el procesado con lo que Fiscalía considera que fue un "consentimiento afectado".

Para el Ministerio Público, estos hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual a una menor en el que concurre la circunstancia de abuso de una situación de vulnerabilidad, así como de un delito contra la salud pública por el suministro de sustancias que causan grave daño a la salud. El procesado está considerado autor de ambos delitos sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Por el delito contra la libertad sexual, la Fiscalía solicita una pena de 12 años y seis meses de prisión, inhabilitación absoluta, diez años de libertad vigilada y la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima a una distancia inferior a 500 metros durante el tiempo fijado. Asimismo, reclama otros diez años de inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto regular con menores de edad.

Por el delito contra la salud pública, el fiscal pide una condena de cinco años y dos meses de prisión, junto con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el pago de las costas procesales.

De cara a la celebración del juicio oral previsto para este lunes en la Audiencia de Jaén, la Fiscalía ha propuesto el interrogatorio del acusado, la declaración de agentes de la Guardia Civil y diversas pruebas periciales de médicos forenses y del Instituto de Toxicología de Sevilla.

Respecto a la víctima, el Ministerio Público ha interesado que se proceda a la reproducción de la grabación de la prueba preconstituida que ya obra en el expediente digital. De forma subsidiaria, y solo en el caso de que se estime imprescindible su exploración directa en la vista, se solicita que la menor declare a través de videoconferencia y asistida por un guardador de hecho o una persona mayor de edad ajena a sus progenitores.