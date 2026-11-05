Una piel de cabra de hace 7000 años hallada en Albuñol (Granada) revela una conexión genética con la actual raza Bermeya

La piel de cabra manipulada por el hombre y datada hace 7.000 años ha sido hallada en la Cueva del Murciélago de Albuñol (Granada) . Su estudio revela una especial afinidad genética con una raza doméstica actual, la Bermeya, autóctona de Asturias. - UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

GRANADA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una investigación internacional ha recuperado y analizado el ADN antiguo de una piel de cabra de unos 7.000 años de antigüedad, excepcionalmente conservada en la Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada). El estudio demuestra que el animal era una hembra de cabra doméstica (Capra hircus) de ascendencia europea y revela una especial afinidad genética con la actual Cabra Bermeya, una raza autóctona del Principado de Asturias.

Así lo ha dado a conocer en un comunicado la Universidad de Alcalá, que detalla que el trabajo, publicado en la revista científica 'PLoS One', cuenta con la participación de investigadores de dicha universidad, así como del University College Dublin, Trinity College Dublin, Durham University, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Granada, entre otras instituciones.

Los materiales estudiados corresponden a dos fragmentos de piel que conservan pelo en una de sus caras y presentan evidencias de curtido y manipulación humana, entre ellas cuatro perforaciones realizadas deliberadamente. La datación por radiocarbono sitúa el conjunto hace unos 7.000 años, en las primeras fases del Neolítico del sur de la península ibérica. Por sus características y contexto arqueológico, los investigadores consideran que pudo formar parte de un ajuar funerario.

Uno de los principales objetivos de la investigación era determinar si la piel pertenecía a una cabra doméstica (Capra hircus) o a la cabra montés ibérica (Capra pyrenaica), una especie salvaje y autóctona de la península antes de la expansión de la ganadería. Los análisis genéticos demuestran que se trata de un espécimen de la primera, cuyo ADN presenta una mayor afinidad con las poblaciones domésticas europeas que con la cabra montés ibérica.

La comparación con numerosas razas caprinas actuales ha proporcionado uno de los resultados más interesantes del estudio. El ejemplar de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol se sitúa dentro de la variabilidad genética de las cabras domésticas europeas y, entre las poblaciones modernas analizadas, muestra una especial afinidad con la Cabra Bermeya, actualmente conservada en el Principado de Asturias. Otras razas europeas, especialmente del sur de Europa, también presentan una elevada afinidad genética.

Los investigadores interpretan que esta relación podría reflejar la existencia, durante el Neolítico, de poblaciones caprinas relacionadas con la ascendencia de algunas razas europeas actuales. El resultado no implica que la actual Cabra Bermeya descienda directamente de este individuo concreto, sino que apunta a una posible conexión genética entre poblaciones separadas por miles de años. La confirmación de esta continuidad requerirá el estudio de un mayor número de restos arqueológicos.

BERMEYA, RAZA AUTÓCTONA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

El proyecto ha contado con la colaboración de ACRIBER (Asociación de Criadores de Cabra Bermeya), entidad reconocida oficialmente por el Principado de Asturias para la gestión del Libro Genealógico de la raza y que trabaja en la preservación de su estándar racial y en la promoción de esta población autóctona. Esta colaboración permite conectar la investigación sobre las poblaciones caprinas del pasado con el conocimiento y la conservación de una raza que forma parte del patrimonio ganadero actual.

El estudio aporta además información sobre la introducción y posterior evolución de las poblaciones caprinas domésticas en la península ibérica. La cabra de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol no presenta la afinidad que caracteriza a algunas razas españolas actuales con poblaciones africanas, lo que plantea que parte de la ascendencia africana presente en determinadas poblaciones caprinas ibéricas pudo incorporarse con posterioridad al Neolítico antiguo.

La investigación ha permitido recuperar también ADN antiguo humano asociado a la piel. Aunque la cantidad de información genética es limitada, los investigadores consideran que probablemente procede del contacto de personas que tuvieron relación con el objeto. La presencia de este ADN humano, junto con las evidencias de curtido y las perforaciones, refuerza la hipótesis de que la piel fue manipulada y utilizada por personas antes de su deposición en el contexto arqueológico, probablemente como parte del ajuar funerario.

LA CUEVA DE LOS MURCIÉLAGOS DE ALBUÑOL

El hallazgo tiene asimismo una especial relevancia metodológica. La piel hallada en esta cueva proporciona uno de los registros de ADN nuclear más antiguos obtenidos de tejido orgánico desecado fuera de ambientes de permafrost, congelación o alta montaña. En ambientes secos y cálidos, donde el ADN antiguo no suele preservarse con facilidad, la muestra ha conservado suficiente información genética para realizar análisis de genoma nuclear después de más de siete milenios tras de la muerte del animal.

Este resultado pone de manifiesto el extraordinario potencial de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol como archivo genético de la Prehistoria, gracias a sus excepcionales condiciones de conservación. En su interior se han preservado pieles, fibras vegetales, madera, cestería, insectos y otros materiales orgánicos que normalmente desaparecen del registro arqueológico. El estudio de estos materiales permite reconstruir aspectos de las sociedades neolíticas que difícilmente podrían conocerse a partir de los restos minerales o cerámicos.

La investigación se ha desarrollado en el marco de los proyectos 'De los museos al territorio: actualizando el estudio de la Cueva de los Murciélagos de Albuñol (Granada)' (MUTERMUR) y 'La Cueva de los Murciélagos de Albuñol: una ventana única a la Prehistoria del sur de Europa' (MUTERMUR 2.0), financiados por la Comunidad de Madrid y la Universidad de Alcalá.