La pintura luminosa y abstracta de Eva Vega protagoniza la nueva exposición de UCOCultura

CÓRDOBA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sala de exposiciones del Centro UCOCultura acoge hasta el próximo 6 de octubre la exposición 'Juegos de la vida: entre tableros y figuras', de la artista cordobesa Eva Vega, que desarrolla su creatividad en obras de gran formato, murales de luz y color que, repletos de esa luminosidad y abstracción, donde la figuración es un lenguaje que expresa el interior de un "discurso con sentido", en palabras de la propia artista.

Según informa la UCO en una nota, con el juego del ajedrez disemina este conjunto de imágenes que expresan la necesidad de vivir y sentir la vida y su paso sobre el ser humano. Este es el eje temático de su pintura y el centro de su creación, el cromatismo alrededor del ser humano y sus diferentes experiencias vitales.

No perderse la esencia de la vida en lo que fue, sino en lo que es en el momento presente, es otra de sus sentidas preocupaciones y compromisos. La artista tiene una trayectoria artística que se refleja en distintas modalidades de expresión creativa, lo que conforma una forma de ver la vida apasionada, sus líneas, la mancha, el pincel, el color, todo en su conjunto tiene un sentido, la ilustración, el muralismo como forma de expresión no es una especialización, porque la artista "no está cerrada" a lo que la rodea, dino que "ve el mundo" y quiere "entenderlo y ponerlo de manifiesto en toda su obra".

La inauguración de la muestra ha contado con la presencia del rector de la UCO, Manuel Torralbo, y el vicerrector de Estudiantes y Cultura, Israel Muñoz, acompañados del director de Cultura de la UCO, Fernando Lara de Vicente, y la propia artista, Eva Vega, quien ha hecho un recorrido guiado por la muestra a las autoridades académicas.

El conjunto de obras expuestas ofrece al espectador una buena muestra de lo que esta pintora entiende desde su forma de ver la realidad, "a partir del privilegiado prisma de su feminidad". Juega con la abstracción y la figura humana. Las figuras desnudas y las líneas que se mezclan pueden sugerir un estilo cubista o surrealista, donde los planos y las formas se entrelazan para crear una composición dinámica y, a veces, desconcertante.

Se trata de una oportunidad, pues, de conocer no solo su obra en formato mural, porque no está cerrada a ningún espacio de creación artística y de figuración creativa, sino conocerla a través de otras miradas dentro del arte pictórico.

El horario de la muestra será de lunes a viernes de 09,00 a 18,00 horas, mientras que los sábados, domingos y festivos se podrá visitar desde las 11,00 hasta las 18,00 horas.