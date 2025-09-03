Planas apela a la unidad para lograr una PAC que responda a las "necesidad reales" de la agricultura

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la inauguración del XV Congreso de Economía Agroalimentaria, en Granada. - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha apelado a la necesidad de aunar esfuerzos entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las organizaciones y entidades representativas del sector para defender en la Unión Europea una Política Agraria Común (PAC) "con un presupuesto suficiente y que responda a las necesidades reales" de esta actividad esencial para garantizar la seguridad alimentaria del continente.

Así lo ha indicado este miércoles en un desayuno organizado por el diario 'Ideal' de Granada, donde ha reconocido estar "defraudado" por la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual presentada por la Comisión Europea (CE) para el periodo 2028-2024.

Y ello porque supone una reducción de fondos que, a falta de conocer más detalles, se estima entre un 15 y un 22 por ciento, según ha informado en una nota el Ministerio.

"Parecía que la Comisión había tomado nota de las protestas justificadas de buena parte de la sociedad rural europea, de los agricultores y ganaderos, del año pasado y que iba a tener en cuenta en sus propuestas el peso específico del sector agroalimentario, pero no ha sido así", ha lamentado.

En este sentido, Planas ha recordado que, en junio, 20 ministros de Agricultura de la UE suscribieron un escrito en el que solicitaban a la Comisión una PAC suficientemente dotada y con personalidad institucional y jurídica propia.

En todo caso, junto a la reducción de fondos, ha afirmado que la propuesta de la CE carece de un instrumento que identifique específicamente la política agraria, cuando ésta ha sido un eje vertebral de la Unión Europea desde su fundación.

Al respecto, ha apuntado que en la propuesta de la Comisión desaparecen los dos fondos específicos de los dos pilares de la PAC, el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) y el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (Feader).

No obstante, el ministro ha explicado que se trata de una propuesta inicial y que aún se está en el comienzo de un recorrido que será largo y laborioso. Por ello, ha defendido que España debe articular una posición común con las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y cooperativas.

Con ese propósito, el ministro ha convocado para este viernes una reunión del Consejo Agrario, del que forman parte el Gobierno y las cuatro organizaciones profesionales agrarias más representativas. Además, la próxima semana mantendrá un encuentro con los consejeros autonómicos de Agricultura para tratar de perfilar un acuerdo sobre la dotación económica que debe tener la futura PAC y la estructura del presupuesto.

ARANCELES

Por otra parte, el ministro se ha referido al nuevo contexto comercial que se abre por la imposición de aranceles de Estados Unidos a las importaciones europeas, con un acuerdo que no reúne el agrado unánime.

Ha confiado en que las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos permitan disminuir el 15 por ciento para algunos productos agroalimentarios, aunque ha precisado que el alcance para este sector en España es algo limitado porque las exportaciones a Estados Unidos apenas representan el cinco por ciento del total.

Planas ha insistido en la necesidad de mantener la presión para volver a unas reglas de comercio internacional que se ha aplicado con éxito durante muchos años, al tiempo que ha recalcado la importancia estratégica de abrir nuevos mercados en otras zonas del mundo.

Ha puesto como ejemplo la excelente oportunidad que para el sector agroalimentario español supone el acuerdo con Mercosur y con México, a cuyos acuerdos está previsto que el colegio de comisarios de la UE de este mismo miércoles dé luz verde al proceso de ratificación. Ha mencionado, asimismo, otros mercados estratégicos como Japón y Canadá.

PACTO DE ESTADO EMERGENCIA CLIMÁTICA

El titular de Agricultura también ha aludido al pacto de Estado frente a la emergencia climática, cuya hoja de ruta, con diez medidas, aprobó este martes el Consejo de Ministros

Planas ha señalado que los incendios de agosto muestran que el cambio climático ya no es un riesgo lejano y que es necesaria unidad de acción, con lealtad institucional y colaboración, para hacer frente a esta emergencia climática que afecta a todos.

Estas catástrofes impactan directamente sobre el sector primario y, según ha añadido, la lucha contra los efectos del cambio climático necesita a los agricultores y ganaderos porque la actividad agraria cuida el entorno y protege y garantiza el futuro del medio rural.

En relación con las políticas de adaptación y lucha contra el cambio climático, Planas ha hecho hincapié en la apuesta del ministerio por la modernización de los regadíos, régimen en el que se obtienen las dos terceras partes de la producción vegetal de España, con una inversión de 2.500 millones de euros hasta 2027.

Igualmente, ha señalado como fundamental la aplicación de nuevas técnicas genómicas que permitirán disponer de cultivos adaptados a las nuevas condiciones climáticas con temperaturas más elevadas y sequías.

El ministro ha resaltado también el sistema de seguros agrarios como instrumento imprescindible para la gestión de riesgos y ha reiterado la propuesta de España de que la Unión Europea cree un sistema de reaseguros para fortalecerlo en el conjunto de los Estados miembros.

FORTALEZA DEL SECTOR AGRARIO

Finalmente, Planas ha repasado algunos de los datos que ilustran que la economía española atraviesa "una de sus mejores etapas de prosperidad, con las mejores ratios de crecimiento de la UE". En especial, ha hablado de la tasa de paro, la más baja desde el año 2008, con más de 22 millones de ocupados y un crecimiento de la renta disponible del nueve por ciento en los siete años de mandato del actual Gobierno.

En cuanto a la fortaleza del sector agrario, ha recordado que la renta alcanzó en 2024 un "récord histórico de 36.700 millones de euros", un 11,2 por ciento más que el año anterior y la más elevada de la UE.

El índice de los precios percibidos por los agricultores se sitúa casi un 50 por ciento por encima de los de hace cinco años, mientras que los precios pagados por insumos han aumentado en mucha menor proporción, 25 por ciento, pese al repunte de 2022 y 2023 a consecuencia de la guerra de Ucrania y la sequía. No obstante, ha precisado que hay sectores y territorios determinados con dificultades puntuales, como los precios de los cereales.

El ministro también se ha detenido en "la pujanza de las exportaciones agroalimentarias", que en el periodo entre julio de 2024 y junio de 2025 --último dato disponible-- volvieron a batir un récord con 76.858 millones de euros, un cinco por ciento más que en el mismo periodo anterior.

En el caso particular de Andalucía, ha señalado que es la segunda comunidad más exportadora, con 16.132 millones de euros, pero la primera en cuanto a saldo positivo, casi 8.500 millones de euros. En conjunto, aporta la tercera parte del valor añadido de la producción agroalimentaria española y contribuye con más del 15 por ciento al Producto Interior Bruto (PIB) regional.