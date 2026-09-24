Planas asegura que "no debe cundir la alarma" ante el virus Shamonda en el vacuno y defiende el seguimiento y control

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, antes de la rueda de prensa previa a la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura y Pesca en la sala San Zoilo del Palacio de Congreso. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que "no debe cundir la alarma" ante la presencia del virus Shamonda tipo 1 en España, concretamente en cuatro explotaciones ganaderas de vacuno de Toledo y tres de Córdoba, al tiempo que ha defendido la labor de seguimiento y control y ha trasladado un mensaje de "cariño y solidaridad" para los ganaderos afectados.

En una rueda de prensa en Córdoba, con motivo de la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca, Planas ha declarado que "no es una enfermedad mortal para los animales y tampoco tiene consecuencias zoonóticas, es decir, no se transmite a los seres humanos".

Por tanto, ha trasladado un mensaje de "tranquilidad", pero "evidentemente, como siempre, los servicios veterinarios del Estado, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al igual que los servicios de las comunidades autónomas, en este caso de la Junta de Andalucía y de Castilla-La Mancha, están siguiéndolo de cerca, para informar a la Comisión Europea y a la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OMSA) y, en su caso, hacer un seguimiento", ha asegurado.

Igualmente, el ministro ha transmitido "un mensaje de cariño y de solidaridad para los ganaderos que se han visto afectados tanto en el norte de la provincia de Córdoba como en Toledo".

Mientras, ha explicado que este miércoles ha tenido una reunión con sus servicios veterinarios porque "quería conocer exactamente cuál era la situación", destacando que "es una enfermedad emergente, que es nueva, que no es de declaración obligatoria y que tiene consecuencias en el caso del ganado bovino y particularmente de producción láctea en fiebre, en diarrea y en disminución de la producción". Si bien, ha valorado que "la buena noticia es que pasado este período, se produce una recuperación de esta situación".

Entretanto, ha recordado que "el origen del fenómeno europeo se sitúa hace unos meses en Suiza y después se ha desarrollado en varios países europeos: Alemania, Francia y otros", a lo que ha agregado que "bajo la égida de la OMSA, que se encarga de estudiar todos estos temas, hay que ver y seguir las nuevas enfermedades emergentes que, por desgracia, como consecuencia del cambio climático, pero también del incremento de los contactos y de la proximidad física y de mercancías en el mundo, se están produciendo".

Según la información del Ministerio, "los animales afectados han presentado sintomatología similar a la reportada por otros países previamente: fiebre, diarrea y disminución de la producción láctea", ante este virus perteneciente al género Orthobunyavirus, transmitido principalmente por dípteros --mosquitos-- picadores del género Culicoides. Se encuentra estrechamente relacionado con otros virus del serogrupo Simbu, entre los que se incluyen el virus de Schmallenberg (SBV) y el virus de Akabane (AKAV).

DETECCIÓN EN EUROPA

El virus Shamonda fue detectado por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y, hasta 2026, se había notificado de forma esporádica en distintas regiones de África occidental, oriental y meridional, así como en Japón. Durante este verano, el virus ha sido detectado por primera vez en Europa Central, identificándose una variante denominada Shamonda-Europe.

En concreto, la primera detección se ha registrado a finales de julio en Suiza. Desde entonces se han registrado casos en Alemania, Francia y posteriormente en otros países europeos --Austria, Bélgica, Países Bajos, Liechtenstein e Italia--.

En Francia, el virus ha sido identificado mediante RT-PCR a principios de septiembre, confirmándose en 37 departamentos, en explotaciones de ganado bovino en las que se habían observado animales con signos clínicos. Se han identificado dos tipos genéticamente diferenciados de virus Shamonda circulando en Europa, como son el Shamonda tipo 1, detectado principalmente en Suiza, Francia, sur de Alemania, Austria y ahora en España, y el Shamonda tipo 2, detectado en Bélgica, Países Bajos, norte de Alemania y noroeste de Francia.

El ganado bovino se considera un hospedador importante y es susceptible tanto a la infección como a la enfermedad clínica. También parecen ser susceptibles de infectarse el ovino y el caprino, aunque sin clínica aparente. En équidos se han detectado animales positivos con sintomatología nerviosa, si bien no se ha podido demostrar hasta el momento una relación causal con los signos clínicos observados. La información que recoge el Ministerio en su web remarca que "no existen evidencias de que el virus Shamonda constituya una zoonosis". El período de incubación es de dos a cinco días.

TRANSMISIÓN Y DURACIÓN

La transmisión del virus Shamonda se produce principalmente mediante la picadura de dípteros del género Culicoides. Estos mismos vectores participan en la transmisión de otros virus como los responsables de la Lengua Azul, la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica o la Peste Equina Africana.

No existen evidencias de una transmisión directa significativa entre animales, aunque se ha descrito la posibilidad de transmisión vertical de la madre al feto durante la gestación. Así, se han descrito repercusiones reproductivas en hembras gestantes, dado que el virus puede atravesar la placenta e infectar al feto, ocasionando abortos o malformaciones fetales graves.

En ganado bovino, las infecciones agudas pueden cursar principalmente con fiebre, disminución de la producción de leche, entre un 10 y un 20% durante siete-diez días y diarrea. En explotaciones afectadas de Suiza se ha descrito una duración aproximada de 14-21 días del episodio clínico.

La morbilidad puede ser muy elevada, llegando a afectar hasta al 100% de la explotación, si bien la mayoría de los animales adultos parecen recuperarse. Hasta el momento no se ha observado una mortalidad atribuible directamente al virus.

Otras especies parecen ser susceptibles de infectarse, como el ovino y caprino --sin clínica aparente-- y los équidos --donde se han descrito signos neurológicos, sin que se haya podido demostrar su causalidad por el momento--.

El virus Shamonda no es actualmente una enfermedad listada en la Unión Europea, de acuerdo con el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión, de 3 de diciembre de 2018. Por tanto, la estrategia para manejar el riesgo del virus de Shamonda se integra en una serie de medidas generales establecidas tanto a nivel de la Unión Europea como nacional.

PREVENCIÓN Y CONTROL

Entretanto, desde el Ministerio han destacado que "de momento no existe ninguna vacuna frente al virus de Shamonda", por lo que "la prevención y control deberán basarse en la adopción de medidas frente al vector Culicoides, entre ellas el uso de repelentes y desinsectantes, junto con el tratamiento veterinario sintomático en los animales afectados".