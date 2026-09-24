Planas destaca la importancia del multilateralimo en la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, antes de la rueda de prensa previa a la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura y Pesca en la sala San Zoilo del Palacio de Congresos de Córdoba. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este jueves la importancia del multilateralismo basado en reglas, la cooperación, el respeto al derecho internacional y el trabajo conjunto en favor de la prosperidad y la paz, en la presentación de la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura y Pesca que se celebra entre esta jornada y el viernes en Córdoba.

En una rueda de prensa en el Palacio de Congresos, el ministro ha detallado que en el encuentro, en el que participan delegaciones de 22 países, más dos observadores invitados, Filipinas y Japón, se abordarán los principales desafíos a los que se enfrentan la agricultura y la pesca en la actualidad, como el cambio climático, la innovación y la digitalización, así como la financiación.

Además, ha valorado que "muchos de los participantes tienen mucha relación con Córdoba y con la Universidad de Córdoba (UCO)", algo de lo que se siente "muy orgulloso", dado que "hay muchos proyectos de investigación, desarrollo e innovación que tanto el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), como algunos de los países iberoamericanos llevan a cabo con la Universidad". Por tanto, cree que "es muy interesante".

Asimismo, entre los temas a abordar, en lo referido con "el cambio climático", ha asegurado que "muy en particular, se va a hablar del Niño, un fenómeno que provoca consecuencias no queridas en materia de incremento de las temperaturas, pero también de disrupción climática muy importante".

Al respecto, ha recordado que "se han visto este verano las consecuencias en Europa, pero también, mucho más, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, sobre todo en el Pacífico". Por ello, considera que "es un tema muy importante".

El segundo "gran tema" es "la necesidad de impulsar la innovación y la digitalización", ha manifestado, para subrayar que hay que "mirar hacia adelante" de cara a "proteger a la agricultura familiar y profesional"; mientras que en tercer lugar ha situado "todos los temas relativos al acceso a la financiación, que es un tema permanente en el sector agrario y, particularmente, por parte de los pequeños y medianos productores".

DECLARACIÓN DE CÓRDOBA

La XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca se celebrará centrada en estrategias para garantizar la seguridad alimentaria y se prevé adoptar la Declaración de Córdoba. Las delegaciones de los miembros de la Comunidad Iberoamericana de Naciones llegan a Córdoba este jueves y el viernes tiene lugar la sesión formal de la conferencia con la celebración de cuatro diálogos ministeriales: la innovación, digitalización y tecnología; el papel de las organizaciones regionales de ordenación pesquera en la gobernanza pesquera y en lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; jóvenes, mujeres y relevo generacional, y la cooperación en el ámbito sanitario y fitosanitario serán los temas claves de debate.

Está prevista la participación de las 22 delegaciones de estados iberoamericanos y también han sido invitados países observadores asociados a la conferencia, como Filipinas y Japón, así como organismos internacionales como la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO, por sus siglas en inglés), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Por otro lado, el pasado jueves, el Centro de Seguimiento de Pesca (CSP) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha abierto sus puertas a representantes de las embajadas de países iberoamericanos interesados.

El Centro de Seguimiento de Pesca constituye una pieza fundamental del sistema español de control pesquero. Funciona de manera permanente, las 24 horas del día y los 365 días del año, realiza el seguimiento de la actividad de la flota y presta apoyo a las actuaciones de inspección y vigilancia.

Además, entre el lunes y miércoles de esta semana ha tenido lugar el Foro Tecnológico Iberoamérica-España en el centro acelerador de empresas emergentes agroalimentarias 'La Vega Innova'. Cerca de 150 empresas del sector agroalimentario iberoamericano, que se han desplazado a Madrid, han compartido experiencias sobre los principales desafíos a los que se enfrenta el campo, entre ellos la innovación y la digitalización.

ENCUENTRO MINISTERIAL DE ALTO NIVEL

Córdoba, que ya fue sede en 2023 del Consejo Informal de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), vuelve a acoger un encuentro de alto nivel ligado el mundo rural, agrario y, en esta ocasión, también con la pesca como coprotagonista.

De hecho, es la primera vez que una conferencia iberoamericana acoge asuntos relativos a la pesca y la acuicultura. Se trata de un hito importante para la región iberoamericana, dado que permitirá elevar al máximo nivel el intercambio de experiencias y visiones sobre dos sectores de gran importancia económica y por su contribución a la seguridad alimentaria.