Planas ve "muy importante preservar" la estructura de producción de Deóleo y "garantizar la seguridad de abastecimiento"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la rueda de prensa previa a la XII Conferencia Iberoamericana de Ministros de Agricultura y Pesca en la sala San Zoilo del Palacio de Congreso. - Madero Cubero - Europa Press

CÓRDOBA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado este jueves ante las consecuencias de la venta de Deóleo que "la situación es bien clara", de modo que la entidad "tiene un centro industrial situado básicamente en la provincia de Córdoba, que es el más importante", y cree que "es muy importante preservar y, si es posible, potenciar las estructuras de producción actuales de Deóleo", así como "garantizar la seguridad de abastecimiento de todos los productores y olivicultores, que entregan su producto".

En una rueda de prensa en Córdoba, con motivo de la XII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Agricultura y Pesca, Planas ha declarado que "en cada posible o potencial adquiriente, las consecuencias son diferentes en muchos sentidos, por ejemplo, en relación con el abastecimiento o con la industria".

Al respecto, ha apuntado que "Deóleo no tiene producción propia, sino que adquiere a cooperativas y a explotaciones, a productores individuales", y, por tanto, considera que "es muy importante asegurar ese abastecimiento".

Mientras, ha dicho que están "siguiendo muy de cerca" todo el proceso de venta, al que "aún le quedan semanas", y ha abundado en que es "muy prudente" en relación con sus manifestaciones, porque no quiere "interferir en este proceso", pero al mismo tiempo lo siguen "muy de cerca".

En cualquier caso, el ministro ha subrayado que las cuestiones fundamentales son que "se mantenga y desarrolle la producción industrial y que se mantengan los intereses de los productores".

Todo ello en "una operación privada, porque Deóleo es propiedad de dos fondos de inversión británicos que han decidido poner a la venta de Deóleo, y efectivamente hay varios grupos, españoles y no españoles, interesados en la adquisición", ha recordado.

En este sentido, ha señalado que "las condiciones van a depender de las cantidades que se manejen en esta compra-venta, pero también de las condiciones regulatorias, es decir, del respeto a las condiciones de competencia en los mercados donde está presente de Deóleo", un tema "realmente muy importante".

Así, Planas ha insistido en que "preferiría que el adquiriente fuera un grupo español, pero todo ello depende de las condiciones en que se efectúe esta compraventa".

AFORO DEL ACEITE DE OLIVA

En cuanto al aforo del aceite de oliva y la petición de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba a la Junta de Andalucía de posponer la presentación del aforo de la campaña 2026/27 por falta de lluvias y elevadas temperaturas a las que se enfrenta el olivo en estas semanas, Planas ha dicho que respeta la postura de Asaja, si bien ha apuntado a "un malentendido".

No obstante, ha detallado que "se juntan dos circunstancias", como son "el aforo que llevan a cabo las comunidades autónomas", que la Consejería de Agricultura tiene agendada su presentación para el 29 de septiembre, recordando el ministro que Andalucía son "tres cuartos de la producción de España", mientras que "a principios del mes de octubre, cuanto antes, se hace público el aforo nacional de España para la campaña 2026-2027".

Al hilo, ha aseverado que "es una obligación legal que hay que hacerla". "Es correcta la apreciación de Asaja en el sentido de que esta es una previsión", ha comentado, de modo que "cuando se hacen previsiones económicas, no quiere decir que vaya a pasar exactamente la previsión", ha trasladado.

En este caso, el ministro ha expresado que "si a lo largo del otoño hubiera variación climática que puede ser en forma de lluvia, y, por tanto, de mayor capacidad de engorde y de producción, o bien no, todo eso se verá y, como se hace siempre, se irán ajustando las previsiones del aforo". Aún con todo, ha enfatizado que "el aforo hay que hacerlo en las condiciones que haya, tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno de España, y posteriormente se ajustará en el desarrollo de la campaña".