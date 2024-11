La plantilla de Hitachi Energy Córdoba se encierra unas horas contra "los despidos arbitrarios" en la empresa

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Hitachi Energy en Córdoba se ha encerrado este jueves, durante unas horas, en las instalaciones de la empresa, para mostrar su "rechazo a los despidos arbitrarios" de trabajadores y frente al "deterioro de las condiciones laborales en la fábrica".

Así, según ha informado CCOO Córdoba en una nota, el comité de empresa, en el que dicho sindicato tiene mayoría absoluta, ha criticado "los despidos traumáticos que se vienen produciendo", ya que, "a los tres despidos producidos en octubre, ayer se sumó el de un trabajador con más de 20 años de servicio en la planta cordobesa, según la Dirección, por orden del Departamento de Recursos Humanos en Madrid".

La empresa justifica este despido, como los anteriores, "por una falta muy grave por bajo rendimiento, sin ofrecer mayores explicaciones" y, "no solo no se ha informado al comité, sino que no se ha ofrecido información alguna sobre qué criterios" se han aplicado para medir el rendimiento. Por ello, para el comité de empresa, estos despidos "son una clara muestra del deterioro de las condiciones laborales" en Hitachi Energy Córdoba.

Para la representación sindical, "la inseguridad laboral es ahora una realidad palpable y los trabajadores viven con el temor constante de perder sus empleos sin una justificación clara y justa", avisando ante ello el comité de empresa que "no tolerará esta política de despidos traumáticos y arbitrarios".

En este sentido, también ha avisado que no permitirá "que ningún trabajador sienta que su puesto está en peligro sin posibilidad de defenderse adecuadamente", de ahí que haya exigido a la dirección de Hitachi Energy Córdoba y a Recursos Humanos en Madrid "que cesen inmediatamente estos despidos injustificados, se readmita a los compañeros afectados y se restablezca un ambiente de trabajo seguro y justo para todos los empleados".