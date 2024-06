La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén pone fin a su tarea por "creer cumplidos" sus objetivos

JAÉN, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA), ha decidido en asamblea "poner fin" a la tarea que se impuso hace más de dos años por "creer cumplidos" sus objetivos de garantizar "un futuro de estabilidad y crecimiento" a la institución académica.

La plataforma agradece durante este tiempo "el apoyo de numerosos activos sociales" a cualquier iniciativa dirigida a "salvar a la UJA de cualquier riesgo para minusvalorar su presencia y su potencialidad, cumplidos ya más de treinta años de su creación".

"Tras el tiempo transcurrido y por la propia dinámica de los acontecimientos, pensamos que ha llegado la hora de abandonar esta iniciativa, sin perjuicio de que si en el futuro se dieran circunstancias similares a las que provocó el nefasto modelo Velasco, obligara de nuevo a retomar la bandera de la exigencia y la reivindicación", señala el comunicado.

Añaden que son "plenamente conscientes de que el horizonte no está plenamente despejado en el aspecto económico ni en otros proyectos de futuro", pero "no corresponde a una plataforma el seguimiento del día a día de la institución y sus relaciones con la Junta", porque "hay un rector y un equipo de gobierno legítimos a quienes compete, como ha ocurrido desde el momento en que se puso en marcha nuestra Universidad y conocen bien los rectores y equipos que la han liderado".

Apuntan que el pasado 19 de febrero, con motivo de la visita del consejero José Carlos Gómez Villamandos al Campus de Linares (Jaén), el titular de Universidades y el rector de Jaén, Nicolás Ruiz, suscribieron un comunicado conjunto en el que expresaban sus coincidencias con las grandes líneas programáticas y en el ofrecimiento de todas las garantías para el futuro de la UJA y su competitividad.

"Ese documento es el que la sociedad debe demandar que ambas partes cumplan estrictamente de la manera en que está formulado, pues de lo contrario aquel acto seguramente bienintencionado se quedaría en un mero brindis al sol", dice el comunicado.

Afirman que sin la presión ejercida, especialmente la movilización que tuvo lugar a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el 7 de abril de 2022, "hubiera sido muy difícil, por no decir imposible, acabar con ese modelo que condenaba a la UJA a una universidad de segunda y con un futuro incierto al provocar como primera medida una merma considerable en su financiación, reconocida después incluso por quienes al principio negaron la evidencia".

Definen como un "gran logro" de la plataforma el "doblegar desde la presión ejercida por la sociedad civil una decisión política firme pero injusta y muy perjudicial, gravísima por las consecuencias que se empezaban a derivar".

Aseguran que la experiencia de la plataforma "ha demostrado la necesidad permanente que tiene esta provincia de la lucha común, sobre todo cuando se trata de grandes emblemas del territorio, que jamás deben someterse al debate estéril de los enfrentamientos políticos" porque "si hay una institución que merezca defensa con uñas y dientes si fuera necesario, esa es la Universidad de Jaén"., "Que no quepa la menor duda a la sociedad de que si en algún momento se volvieran a dar situaciones tan desagradables como las vividas, volveríamos a la casilla de salida, algunos tenemos muy claro que aunque ahora toque retirada porque no tiene sentido mantenerse en la inacción a la espera de que aparezca una crisis que no deseamos, nuestra Universidad siempre tendrá quien la defienda", concluye la plataforma.

Por último, tras los agradecimientos por los apoyos, la plataforma se despide afirmando que la Universidad de Jaén "es la joya de la corona" y por eso se debe garantizar que su servicio e implicación sean "referente indispensable para las futuras generaciones y motivo de esperanza para la vigorosa provincia a la que aspiramos".