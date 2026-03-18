La Plataforma en Defensa de la UJA llama a movilizarse el 29 de abril contra la "asfixia económica"

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de la Plataforma en Defensa de la UJA - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana en defensa de la Universidad de Jaén ha hecho un llamamiento a movilizarse el 29 de abril contra "la asfixia económica" de la Junta a la institución. Se trata de una fecha "innamovible", según ha indicado en rueda de prensa el portavoz de la plataforma, Antonio Garrido.

La plataforma ya fijó una manifestación para el 8 de octubre de 2025, pero en aquella ocasión decidió suspenderla a última hora ante la promesa realizada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la apertura del curso académico en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En su intervención el presidente se comprometió a cumplir íntegramente con el modelo de financiación de las universidades públicas andaluzas, firmado en Jaén en abril de 2025.

Ahora, Garrido ha indicado que "bajo ningún concepto se suspenderá" la protesta del 29 de abril convocada ante las "burdas mentiras y manipulaciones" por parte de la Junta de Andalucía y de su Consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos.

Los datos económicos que afectan a la Universidad de Jaén, según la plataforma, hablan de un déficit acumulado de 28,8 millones tras seis años de "desequilibrio presupuestario". De este déficit, 12,8 millones corresponderían a la etapa del consejero Velasco y el resto a la de Villamandos.

Desde el ámbito estudiantil, el doctorando Luis Francisco Sánchez ha apuntado que la situación es "dramática" y que el margen que tiene la UJA es de uno o dos cursos académicos más si no se le pone remedio.

Por todo ello, han hecho un llamamiento a toda sociedad jiennense para que "acuda masivamente" a esta protesta que se celebrará por la tarde, aunque todavía no se ha concretado la hora, ni tampoco está cerrado si será una manifestación o una concentración.