El pleno de Granada aprueba inicialmente los expedientes del recibo del agua, que sube en 2026 un 2,7 por ciento

GRANADA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la corporación local de Granada, reunido este viernes en convocatoria ordinaria correspondiente al mes de octubre, ha aprobado dos expedientes de modificaciones de las ordenanzas que regulan los servicios relacionados con el agua para 2026, cuando el recibo está previsto que suba en torno a un 2,7 por ciento de media respecto de este año.

Con el apoyo del PP, que gobierna con mayoría absoluta en Granada capital, las abstenciones del PSOE y los votos en contra de Vox, han salido adelante en concreto las modificaciones de las ordenanzas municipales reguladoras de la prestación patrimonial de carácter público por, de un lado, "la utilización del servicio de abastecimiento de agua potable y otras actividades conexas al mismo en el municipio de Granada para 2026", y, de otro, "la utilización de los servicios de alcantarillado y depuración", que se llevaban, con avocación de la competencia, para aprobación inicial.

El pasado 21 de octubre, la comisión de Economía, Hacienda, Recursos Humanos, Innovación y Comercio dejaba sobre la mesa por una cuestión técnica la votación de la aprobación inicial de la propuesta de modificación de la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria por la utilización del servicio de abastecimiento de agua potable y otras actividades conexas.

Conforme al estudio del que ha vuelto a dar cuenta este viernes en pleno la concejal de Economía, Rosario Pallarés, repercutirá una subida prevista de un 2,7 por ciento en el recibo, bajando los gastos generales. En la comisión se daba cuenta también del correspondiente del informe económico relativo a alcantarillado y depuración.

En el pleno, el viceportavoz del PSOE Paco Cuenca ha defendido las propuestas de bonificaciones de su grupo municipal, que han sido incluidos en estos expedientes, mientras que la portavoz de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, se ha preguntado si se subirá el recibo todos los años.