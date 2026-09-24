Podemos advierte de que el desahucio de Mari Carmen "puede ocurrir mañana en cualquier barrio de Andalucía"

Archivo - La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, en una foto de archivo. - PODEMOS ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha expresado este jueves su "indignación" por el desahucio ejecutado este pasado miércoles contra Mari Carmen, una mujer de 87 años que llevaba alrededor de siete décadas viviendo en su casa de Madrid, y ha advertido de que "no se trata de un caso aislado ni exclusivo" de dicha ciudad, sino del reflejo de "una emergencia habitacional que también sufren miles de familias andaluzas".

"Aún estamos con el corazón encogido e indignadas. Lo que ha pasado con Mari Carmen puede pasar mañana en cualquier barrio de Andalucía", ha señalado en esa línea y en un comunicado la portavoz de Podemos Andalucía, para quien este tipo de situaciones "no se pueden normalizar".

En esa línea, ha aseverado que "una persona mayor no puede ser expulsada de su hogar como si su vida y su historia no valieran nada", y no se puede "poner la alfombra roja" a quienes entienden la vivienda "como un negocio".

Cuando una familia puede ser expulsada de su casa por no poder pagar --ha sostenido Durán--, "el problema no está en quien no puede pagar, sino en un mercado de vivienda que deja a las personas a los pies de los caballos de quienes buscan aumentar sus beneficios".

La portavoz de Podemos ha señalado responsabilidades sobre esta cuestión en dos niveles de la administración; en concreto, el Gobierno central y la Junta de Andalucía, y al respecto ha apuntado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pudo aprobar en 2019 el decreto antidesahucios "con carácter permanente", pero "el PSOE optó por prorrogarlo año tras año, lo que permite que PP y Vox voten en contra en el Congreso cada vez que llega a votación".

Durán también ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que "utilice las amplias competencias autonómicas en materia de vivienda". "El Gobierno andaluz del Partido Popular tiene competencias, tiene instrumentos y tiene un parque público de vivienda. Lo que falta, como en casi todo, es voluntad política para ponerlos al servicio de quienes más lo necesitan", ha agregado en esa línea.

De este modo, desde Podemos han exigido al Ejecutivo andaluz que "deje de limitarse a anunciar planes y actúe de forma inmediata para prevenir los desahucios y garantizar alternativas habitacionales dignas".

"Moreno Bonilla no puede seguir hablando de vivienda mientras miles de andaluces tienen miedo de no poder pagar el alquiler o de ser expulsados de sus casas", ha añadido la representante de Podemos Andalucía, partido que reclama, entre otras medidas, "un aumento sustancial del parque público de alquiler, la movilización de las viviendas vacías de grandes propietarios y una política específica de protección para personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad".

La formación 'morada' ha remarcado que la propia Junta cifra en "más de 70.000" las viviendas gestionadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) dentro del parque público residencial andaluz, un instrumento que, a su juicio, debe ponerse "al servicio de quienes más lo necesitan".

Alejandra Durán ha sentenciado para concluir que "no queremos otra Mari Carmen en Andalucía". "No queremos que ninguna persona mayor, ninguna familia trabajadora y ningún niño tenga que vivir con el miedo de perder su casa", ha incidido antes de remachar que "la vivienda no puede seguir siendo un privilegio para quienes tienen dinero y una amenaza para quienes no lo tienen".