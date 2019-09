Podemos Andalucía critica que Moreno "se ha puesto el disfraz de Susana Díaz" para exigir más financiación al Gobierno

Publicado 02/09/2019 12:40:52 CET

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha criticado este lunes que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "se ha puesto el disfraz de Susana Díaz" para exigir mayor financiación al Gobierno de España, ya que "lo mismo que antes hacía Díaz con el exministro Cristóbal Montoro, ahora lo hace Moreno con la ministra María Jesús Montero".

En Sevilla en rueda de prensa, el responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha criticado que "la derecha quiere dinero, pero para sus negocios, no para cuidar los servicios públicos y lo que es de todos", por ello aplaude la petición del Gobierno autonómico del pago de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica a Andalucía por parte del Estado, unos 1.350 millones de euros, aunque le exige "ser consecuente".

"Está bien pedir las entregas a cuenta a tiempo o exigir el cumplimiento del acuerdo en la legislatura anterior para la reforma del sistema de financiación autonómico, que no es justo para Andalucía, pero está mejor ser consecuente dejar el postureo que tienen PP y PSOE" porque "la financiación no es un terreno de disputa entre dos partidos, debería ser un terreno de acuerdo y consenso", ha expuesto el miembro de la formación morada.

Pérez Ganfornina ha ahondado en que "la derecha" tiene muy claro "continuar la senda de políticas neoliberales que abriera el PSOE en las últimas décadas", y por ello, ha remarcado a la Junta de Andalucía que no cuenten con ellos si ese es el caso. "Para exigir mayor financiación sí, para recortar no", ha apostillado.

En otro orden de cosas, ha detallado que ha concluido la primera fase del proyecto Andalucía Horizonte 2023, que tiene por fin organizar un debate político por parte de los inscritos de Podemos Andalucía para decidir cuál debe ser la estrategia a seguir en los próximos años y sobre qué prioridades programáticas.

Así pues, tras la elaboración de documentos con "más de 40 aportaciones", Pérez Ganfornina ha resaltado que están "muy contentos", que son diversas, que hay algunas que plantean discusiones "menores en dimensión, pero cualitativamente muy interesantes", que hasta el 30 de septiembre se publicarán en la web de Podemos Andalucía y otras plataformas para que los inscritos las consulten, y que se pueda así construir "la oposición al Gobierno de la derecha y una alternativa a las recetas caducas del PSOE" con vistas al debate presencial de este proyecto el fin de semana del 5 y 6 de octubre.

También ha ahondado en que la coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, se reincorpora en los próximos días a su actividad en ambas formaciones después de su permiso de maternidad para empezar el curso político "con muchas ganas".

SÁNCHEZ "JUEGA AL TEATRO" Y AL "POSTUREO" EN LA INVESTIDURA

Pérez Ganfornina también ha abordado la repetición automática de elecciones generales si antes del 24 de septiembre no se produce la investidura de Pedro Sánchez y ha lamentado que el líder del PSOE "está actuando de forma irresponsable" porque "juega al teatro, al postureo", con la presentación este martes de un programa con 300 medidas extraídas de sus reuniones con asociaciones y expertos de la sociedad civil.

"Ahora dirá que presenta un proyecto sobre el programa que ha debatido... con sus amigos, porque en este país no ha habido un debate social sobre las medidas que deberla desarrollar el próximo Gobierno", ha declarado, antes de asegurar que si el socialista quisiera cambiar la reforma laboral del PP de 2012 o el modelo de financiación autonómica "estarla hablando de ello".

A juicio del miembro de la formación morada, el PSOE genera "frustraciones" por no ejecutar "políticas que defiendan los intereses de la mayoría social" y, en esta ocasión, Sánchez "no clarifica" qué medidas implantar para tener el apoyo de Podemos. "Sánchez no tiene claridad porque no tiene prisa, está jugando con el tiempo de los andaluces, de los ciudadanos de este país", ha ahondado, antes de subrayar que "a él no le afectan los desahucios, los contratos precarios, los recortes en sanidad".

"Por eso, nosotros nos mantenemos en un posición muy firme ante un aspirante a presidir este Gobierno porque no tiene claridad con las políticas que hay que hacer", ha defendido Pérez Ganfornina, aunque el socialista diga que "va a presentar el mejor programa del mundo". "Lo que necesita es coherencia y que deje de jugar con la discusión del relato", algo que "el PSOE maneja muy bien", ha apostillado.

"Ahora toca poner en el centro las políticas, por eso no esperamos mucho de lo que publique Sánchez porque ha tenido tanto tiempo para decir 'vamos a hacer dos-tres cosas fundamentales', pero no lo hace porque no quiere, no quiere y no tiene prisa porque no le afectan los problemas de la mayoría social de este país", ha concluido.