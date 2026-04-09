Podemos confirma su peso en Por Andalucía el 17M: Delgado, sexto en Cádiz; lidera Jaén, y el dos en Sevilla y Málaga

Archivo - Juan Antonio Delgado y Alejandra Durán, representantes de Podemos en las listas de la coalición Por Andalucía en las listas a las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha confirmado este jueves cuál será su representación en las listas de la coalición Por Andalucía para las elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo.

Ha explicado en una nota que quien fue su cabeza de cartel a la Presidencia de la Junta, Juan Antonio Delgado, que era el número uno por Cádiz, pasa a ocupar el sexto lugar en la lista de Por Andalucía por esta circunscripción, que encabeza la coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez Corona.

Los otros puestos principales que recaen en Podemos los ocuparán La coordinadora provincial de Podemos en Jaén, Loli Montávez, quien será la número uno por esta circunscripción, mientras que el número dos por Sevilla lo asumirá Alejandra Durán, justamente detrás del candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, así como ocupará la segunda posición en Málaga, lugar que ostentará Micaela Jiménez.

Jiménez fue designada en marzo cabeza de lista de Podemos por Málaga. Es diplomada en Trabajo Social, experta en Educación Social y Familiar y con un máster en Género y Políticas de Igualdad de Oportunidades, tiene una trayectoria en el ámbito social, donde ha trabajado con ONG y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Estas son las cuatro posiciones más relevantes que ostentarán en unas listas que deben presentar ante la Junta Electoral de Andalucía (JEA) el próximo lunes, día 13, último día de plazo.

Ha recordado en este sentido que las negociaciones que tuvieron la semana pasada para la integración de Podemos Andalucía en la coalición Por Andalucía, que se cerraron el viernes día 3, último día de plazo para el registro de las coaliciones electorales, "se zanjaron con un único puesto de salida en Jaén".

El Consejo Andaluz de Podemos ha aprobado las listas definitivas en cada una de las ocho provincias para formalizar su integración en las candidaturas de Por Andalucía.

Juan Antonio Delgado ha asegurado sobre su integración en la lista de Por Andalucía por la circunscripción de Cádiz que se trata de un movimiento que responde a "una lógica territorial, de arraigo en el territorio", por lo que ha subrayado que "está dispuesto a contribuir al proyecto común allí donde sea más útil".

Podemos Andalucía ha subrayado la "absoluta generosidad" de quien en la XII Legislatura ha sido diputado autonómico por Cádiz ya que "interpone sus intereses particulares a la causa colectiva".

Tras subrayar que se trata de una propuesta del propio Delgado, ratificada por el Consejo Andaluz de Podemos, éste ha asegurado que su "voluntad siempre fue ayudar en la candidatura de mi provincia, Cádiz, y si el primer puesto que se nos ofrece desde la coalición es el seis, pues ahí estaremos, trabajando como uno más en defensa de los gaditanos y gaditanas".

Podemos Andalucía ha asegurado sobre el perfil de Loli Montávez que se trata de una dirigente que "conoce los problemas de la ciudadanía jiennense", así como que ha trabajado de forma constante con los colectivos de la provincia.

"Como jornalera sé lo que es trabajar duro y vamos a luchar para que la gente trabajadora de Jaén este representada como se merece en el parlamento andaluz", ha manifestado en este sentido.

En el caso de Alejandra Durán como número dos en la circunscripción de Sevilla tras el propio Antonio Maíllo ha subrayado Podemos Andalucía su "amplia experiencia parlamentaria", con la XII Legislatura hasta ahora como único mandato parlamentario a sus espaldas.

Durán ha asegurado que "vamos a por todas, con ilusión y entrega absoluta, para seguir defendiendo los servicios públicos como hemos hecho estos cuatro años".

