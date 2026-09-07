Podemos critica que la Junta "no haya resuelto ni un sólo problema" ante el inicio del nuevo curso escolar

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha criticado este lunes que el Gobierno andaluz "no haya resuelto ni un sólo problema" ante el inicio del nuevo curso escolar y ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de echar "balones fuera".

"Un cuarto de las familias andaluzas se van a tener que endeudar para afrontar el inicio del curso escolar y la Junta se dedica a seguir favoreciendo a la privada", según ha manifestado en un comunicado, la portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán.

Ha expuesto que, según un informe de la Unión de Consumidores de Andalucía (Ucauce) sobre previsión de gastos para el curso 2026-2027, el 26,6% de los hogares andaluces "recurrirá a la tarjeta de crédito u otras fórmulas de endeudamiento para poder afrontar el encarecimiento de la vuelta al colegio".

"Seguimos con ratios muy elevadas mientras que Moreno Bonilla ha clausurado cerca de 3000 líneas educativas, la bioclimatización ni está ni se le espera con un curso escolar que comienza con una nueva ola de calor, y el profesorado de atención a los niños y niñas con necesidades especiales sigue siendo escaso", ha denunciado Durán, quien ha apuntado que la Junta ha aprovechado el verano para "renovar la concertación con la privada".

"No puede ser que Moreno Bonilla se ponga de perfil ante los problemas reales de las familias andaluzas y eche balones fuera", según Alejandra Durán, quien ha expresado su apoyo a 'Noviembre verde', un cúmulo de actividades y acciones en pro de la educación pública andaluza y en concreto, la movilización general educativa prevista para el 11 de noviembre.

"La Junta dedica más de 1100 millones a la educación privada, un dinero que es muy necesario en la educación pública. Andalucía sigue estando en la cola del gasto por alumno de todas las comunidades autónomas", ha recalcado.