Podemos critica la paralización de los trabajos de exhumación en Córdoba de las víctimas del franquismo

Ana Calzada (Podemos) ante el Muro de la Memoria en el Cementerio de la Salud de Córdoba. - PODEMOS

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Córdoba ha criticado este viernes la paralización de los trabajos de exhumación de las víctimas del franquismo en los cementerios de Nuestra Señora de la Salud y San Rafael, en la capital cordobesa, así como "el incumplimiento de los compromisos adquiridos" por las distintas administraciones para avanzar en la recuperación e identificación de los restos, que son de "personas asesinadas por defender la democracia", mientras que hay "familias que llevan casi 90 años esperando poder recuperar los restos de sus seres queridos".

Según ha informado Podemos en una nota, su candidata al Congreso de los Diputados de cara al 29N, Ana Calzada, ha señalado que "es inadmisible que, después de tantos años de espera, las familias sigan encontrándose con las fosas cubiertas y los trabajos paralizados. Estamos hablando de derechos humanos, de justicia y de dignidad democrática. No puede haber excusas ni más retrasos".

El partido morado considera que el Ayuntamiento de Córdoba "debe dar explicaciones sobre la situación actual de los trabajos", pues, "pese a que el gobierno municipal del PP anunció medidas para continuar las excavaciones y existen recursos económicos comprometidos por distintas administraciones", lo cierto es que "los trabajos continúan paralizados y las fosas permanecen cubiertas".

La formación ha reclamado que el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España "asuman las responsabilidades que les corresponden y dejen de trasladarse mutuamente la responsabilidad de una situación que afecta directamente a los derechos de las víctimas y sus familias".

En este sentido, Podemos Córdoba ha recordado que la Ley 20/2022 de Memoria Democrática establece que "la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura corresponde a la Administración General del Estado". Por ello, Calzada considera que el Gobierno de España "tiene capacidad y responsabilidad para intervenir y garantizar la continuidad de las exhumaciones, evitando que las administraciones gobernadas por el PP puedan bloquear estos trabajos".

La candidata de Podemos ha anunciado que, por ello, va a "trabajar para que la situación de los cementerios de La Salud y San Rafael llegue al Congreso", y va a "exigir explicaciones sobre la paralización de los trabajos, reclamar la implicación efectiva del Gobierno de España y conseguir que se garanticen los recursos económicos necesarios. No basta con anunciar compromisos, hay que cumplirlos".

Entre las medidas que plantea Podemos Córdoba se encuentran "garantizar la continuidad de las exhumaciones, asegurar la financiación necesaria y establecer un calendario concreto de actuaciones en ambos cementerios". También reclama "reforzar los trabajos de identificación genética, para facilitar que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos".

Además, la formación morada "considera necesario estudiar las responsabilidades derivadas de los incumplimientos y los posibles mecanismos legales para garantizar los derechos de las víctimas, incluida la posibilidad de acudir a la Fiscalía de Memoria Democrática, si fuera necesario".