Podemos defiende la "unidad de acción" del Gobierno de coalición aunque con "debates internos saludables"

SEVILLA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, ha defendido este jueves que en el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos hay "unidad de acción" en el marco de la actual crisis del coronavirus, si bien "eso no significa que no haya debates internos" en el seno del Consejo de Ministros, que, a su juicio, "no sólo son lógicos, sino saludables democráticamente hablando".

En ese sentido, Rodríguez ha recordado en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, que el PSOE y Unidas Podemos son "dos partidos diferentes, con dos programas políticos" distintos que han alcanzado unos acuerdos de gobierno, pero la llegada a España del coronavirus que causa la enfermedad del Covid-19 "ha hecho cuestionar muchas cosas que parecían incuestionables antes de la pandemia".

"Es normal que haya debates, pero una cosa es tenerlos en el marco de los partidos y los gobiernos, y otra cosa es que no se salgan hacia fuera con una unidad de acción que ha quedado demostrada sin paliativos" en el Ejecutivo, según ha argumentado el dirigente de Podemos.

En esa línea, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "está trabajando para hacer las cosas de manera totalmente diferente a como se hicieron" en la crisis de 2008, cuando "se desahució a mucha gente" y "se recortó en derechos laborales y en pensiones".

Al hilo, ha aludido al mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que en la crisis originada en 2008 "no se usaron, o no con la amplitud con la que se están usando ahora mismo", ya que se recurrió a los expedientes de regulación de empleo (ERE) "para echar a muchísima gente a la calle", según ha lamentado.

Rodríguez ha apostillado que la medida de los ERTE "no es la panacea, pero sí es un balón de oxigeno para muchísimos trabajadores y empresas que van a ver cómo les llega un ingreso a fin de mes". No obstante, ha sostenido que el Gobierno central y "todas las instituciones", incluidos los ejecutivos autonómicos, los ayuntamientos, las empresas y los "actores sociales" como los sindicatos, "tienen que trabajar para generar un nuevo modelo productivo, porque sólo con los ERTE no vamos a poder salir adelante", teniendo en cuenta que la crisis va a suponer una caída "brutal" del Producto Interior Bruto (PIB) español.

PODEMOS SEGUIRÁ "EMPUJANDO" POR EL INGRESO MÍNIMO VITAL

También ha agregado que en Podemos son asimismo "autocríticos, y conscientes de que hay muchísima gente a la que no le están llegando esos recursos" que el Gobierno está tratando de facilitar y que "no se van a ver cubiertos por ese escudo social" que defiende la Vicepresidencia Segunda que dirige Pablo Iglesias.

"Por eso estamos empujando para que haya un Ingreso Mínimo vital al que, por desgracia, alguna parte de la oposición le llama 'paguita'", según ha criticado Rodríguez, que ha defendido que "hay muchísima gente que necesita ese ingreso, que lo merece, porque ha estado trabajando en la economía sumergida, en el paro de larga duración, con contratos temporales y a tiempo parcial, y ahora se ve que no llega a fin de mes".

En ese sentido, ha advertido de que, para Podemos, "ese ingreso mínimo es fundamental, y seguiremos apretando para que salga cuanto antes, porque es una medida urgente".

Sobre la actitud de los partidos de la oposición al Gobierno, el dirigente de Podemos ha opinado que hay grupos que se mueven con una "actitud propositiva, de llegar a acuerdos, pero también de poner medidas sobre la mesa y propuestas", mientras otra parte está "instalada en la crítica contundente y, en algunos casos, en la mentira directamente".

Frente a ello, ha subrayado que la actual crisis "afecta a todo el mundo, vote a quien vote, por lo que es labor de los partidos buscar acuerdos".

"PARA NADA HA PASADO LO PEOR" DE LA CRISIS

Sobre la situación actual de la crisis, Rodríguez ha señalado que "está mejorando poquito a poco, bajando la cifra de contagios gracias al trabajo de nuestros servicios públicos y también a que la población del país está cumpliendo escrupulosamente con el confinamiento" decretado por el estado de alarma, "pero es fundamental que transmitamos cautela y prudencia, porque ni mucho menos la emergencia está superada, ni en lo sanitario ni en lo económico y social y en lo que tiene que ver con el empleo", ha matizado.

En ese sentido, ha advertido de que "para nada hemos pasado lo peor", y ha aludido al "golpetazo tan grande que va a suponer para la economía y el empleo este maldito virus".

Igualmente, ha reconocido que "ha habido problemas en la compra" de material sanitario para combatir esta crisis, y ha defendido que "en los Pactos de Reconstrucción" que impulsa el Gobierno "se tiene que poner sobre la mesa el papel importante que tiene la industria" nacional "para que ni el Gobierno central ni los autonómicos se tengan que ver en esa suerte de mercado mundial terrorífico que está lleno de estafas, de 'empresas fake'", y en el que "muchas veces se pierde dinero público".

En esa línea, ha expresado que "ojalá tengamos una industria potente que nos permita fabricar ese material ahí, que le dé cobertura no sólo a los profesionales sanitarios, sino a cualquier persona de este país".

DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RECHAZO A LOS "BULOS"

En otro orden de cosas, preguntado sobre acusaciones de intentos de censura por parte del Gobierno a los medios de comunicación en la actual crisis, Rodríguez ha manifestado que "cualquiera que abra los periódicos de este país, que ponga la radio o la televisión, o que se dé una vuelta por redes sociales", podrá "comprobar que la crítica al Gobierno se hace con toda normalidad", y, de hecho, piensa que "son muchos más los medios de comunicación que critican al Gobierno que los que muestran un cierto perfil de apoyo a las medidas" que éste adopta.

Además, ha señalado que él defiende "hasta la muerte" el derecho a la libertad de expresión, que es "inalienable y hay que protegerlo siempre", pero "una cosa muy diferente" es "el peligro que supone difundir bulos" que le consta que han estado circulando, por ejemplo, sobre el "tema sanitario" en esta crisis, y contra los que "las leyes y el poder judicial deben actuar", según ha defendido.