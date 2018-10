Podemos pide cambiar el "modelo productivo" y "derogar" las últimas reformas laborales ante los "duros" datos de paro

Publicado 02/03/2018 12:35:06 CET

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha abogado este viernes por un "cambio de modelo productivo que genere empleo estable", y por "derogar las dos últimas reformas laborales" de Gobiernos del PSOE y el PP para hacer frente a los "duros" datos del paro en la comunidad autónoma.

Rodríguez se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas antes de reunirse en el Parlamento andaluz con representantes de colectivos de trabajadores de subcontratas de limpieza de hospitales de la Junta, y al hilo de la cifra de parados registrados en Andalucía en el pasado mes de febrero, que ha aumentado en 7.473 personas, según ha dado a conocer este viernes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La líder andaluza de Podemos ha señalado que "los datos del paro son duros siempre", entre otras cuestiones, porque "las contrataciones que se hacen, también en los meses en los que se hincha el pecho la administración, son contratos temporales y en muchos casos a tiempo parcial", de forma que "los contratos de un mes son los despidos y el paro de otro mes".

Así, Teresa Rodríguez se ha mostrado convencida de que "hasta que no haya un cambio de modelo productivo que genere empleo estable y nos haga recuperar el empleo perdido, pero en términos de estabilidad, no intercambiando los empleos perdidos por contrataciones en algunos casos de no más de una semana, no vamos a poder hablar de empleo estable y de recuperación de empleo".

En esa línea, se ha referido a las "dos últimas reformas laborales del PSOE y el PP", bajo los gobiernos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el 'popular' Mariano Rajoy, cuya "derogación" ha reclamado, porque "han generado despidos masivos y contratación temporal, que un mes da un buen dato, en teoría, un dato de recuperación, y al mes siguiente da un dato de retroceso".

Asimismo, ha considerado "necesario que Andalucía tenga una economía fuerte, robusta, que genere empleo estable, que no esté exclusivamente basada en el turismo o en la agricultura intensiva que genera empleo solamente durante unas determinadas épocas del año, un empleo estructuralmente estacional", ha advertido.

Teresa Rodríguez ha concluido señalando el "cambio de modelo productivo" y la recuperación de "derechos" perdidos después de "las dos últimas reformas laborales" como "los dos pilares para que podamos hablar de empleo de calidad en Andalucía".