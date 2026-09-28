Podemos pide a Moreno que "deje de utilizar los derechos de las mujeres como moneda de cambio con Vox"

Alejandra Durán, portavoz de Podemos Andalucía. - PODEMOS ANDALUCÍA

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Andalucía, Alejandra Durán, ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "deje de utilizar los derechos de las mujeres como moneda de cambio político con Vox", al mismo tiempo que ha reclamado un "refuerzo en las políticas públicas de igualdad, prevención y protección frente a las violencias machistas".

En una nota remitida por el partido, ha calificado de "escalofriante" la situación que viven las mujeres en la comunidad. Asimismo, ha recordado que "dos mujeres han sido asesinadas en menos de una semana en Andalucía, que además encabeza las cifras de asesinatos machistas en el conjunto del Estado".

"No podemos hablar de normalidad", ha señalado, y ha advertido de que esta realidad "debería obligar a todas las instituciones a reaccionar y a reforzar las políticas feministas, en lugar de debilitarlas". En este sentido, ha instado a Moreno a "romper relaciones con Vox, un partido que niega la violencia machista".

Asimismo, coincidiendo con el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la formación ha lamentado la situación de la provincia de Jaén, "la única de Andalucía donde las mujeres no pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo dentro de su propio territorio".

Durán ha señalado que "obligar a una mujer a salir de su provincia para ejercer un derecho reconocido por ley constituye una forma de violencia institucional y de desigualdad territorial que la Junta tiene la obligación de corregir de forma inmediata". "El código postal no puede determinar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos", ha afirmado.

En esta línea, la portavoz ha subrayado que "la violencia contra las mujeres no es solo la que ejercen quienes las asesinan, sino que también existe cuando las administraciones ponen obstáculos, generan desigualdades o no garantizan en condiciones de igualdad derechos reconocidos por ley".

Por ello, desde Podemos Andalucía han pedido a Moreno que "garantice que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en igualdad de condiciones, independientemente de la provincia en la que vivan".

"No queremos mujeres de primera y mujeres de segunda, dependiendo de dónde hayan nacido o dónde vivan", ha manifestado Durán, que ha defendido una Andalucía "en la que ninguna mujer tenga que pedir permiso, recorrer cientos de kilómetros o enfrentarse a obstáculos institucionales para decidir sobre su propio cuerpo".

En paralelo, Durán ha mostrado su apoyo a las manifestaciones celebradas este lunes en Andalucía "por las mujeres asesinadas, por las que sufren violencia, por las que tienen que desplazarse para abortar y por todas aquellas que siguen encontrando obstáculos para ejercer derechos conquistados".

La formación ha cerrado su mensaje con un lema "frente al negacionismo, derechos; frente a la violencia, protección; y frente a cualquier retroceso, más feminismo".