Podemos recuerda que Bravo apoyó los "peores PGE de la historia" para Andalucía: "Es el mismo perro con distinto collar"

El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, ha avisado este martes de que el nuevo consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo Baena, es "el mismo perro con distinto collar" pues, como ha recordado, siendo diputado en el Congreso "votó a favor de los peores Presupuestos Generales del Estado (PGE) contra Andalucía, los de Mariano Rajoy".

En rueda de prensa, Pérez Ganfornina ha señalado que Bravo hará "la misma política" que la que esperaban de su antecesor en el cargo, Alberto García Valera, quien ha solicitado su baja como miembro del Gobierno andaluz por problemas transitorios de salud.

Así, el portavoz del partido morado ha reclamado al nuevo titular del ramo que su experiencia con el Ejecutivo de Mariano Rajoy le sirva para "reflexionar" y que entienda que "Andalucía merece más de lo que le dio el presidente 'popular'" que, como ha insistido, elaboró "los peores PGE contra Andalucía". "Esperamos que reflexione, aunque no tenemos muchas esperanzas", ha agregado.

Por ello, Pérez Ganfornina ha solicitado a Bravo que haga un Presupuesto andaluz para el 2019 "que esté a la altura de las necesidades que tiene Andalucía y que no siga la senda del Gobierno de Rajoy", antes de lamentar que "es un nuevo consejero pero hará la misma política".

"DESCOORDINACIÓN" EN EL GOBIERNO ANDALUZ

Igualmente, a preguntas de los periodistas, se ha pronunciado acerca del decreto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que publica este martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), según el cual la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que lidera Rocío Ruiz asume las competencias en materia de violencia de género que no guarden relación directa con la Administración de Justicia, adscritas hasta ahora a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del vicepresidente, Juan Marín.

Este cambio de competencias, para Podemos, demuestra la "improvisación y la descoordinación" que, a su juicio, marca la gestión del Ejecutivo andaluz. "A las puertas del 8M, de una nueva huelga feminista y del problema que suponen las violencias machistas, vemos improvisación y descoordinación" en el Gobierno de Juanma Moreno.

Pérez Ganfornina ha cuestionado la importancia real que le dan el PP-A, Cs y Vox a la lucha contra la violencia de género, pues entiende que sus decisiones "no son ejemplo de una política feminista". "No lo harán, no lo esperamos y animamos a seguir movilizarnos", ha proseguido antes de asegurar que al Gobierno andaluz le importa "poco" el feminismo y que tiene un "machismo que le sale por los poros".

IMBRODA, "EL COACH DEL GOBIERNO"

En otro orden de cosas, el portavoz del partido morado también ha criticado el plan que ha anunciado la Junta, a desarrollar el próximo mes de julio, de refuerzo educativo y deportivo dirigido al alumnado de Educación Primaria escolarizado en centros "sostenidos con fondos públicos", que combinará el aprendizaje de matemáticas, lectura e inglés con la práctica deportiva y las actividades de ocio saludable.

Al respecto, Pérez Ganfornina ha rechazado esta "propuesta estrella" del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, al que se ha referido como el "coach" del Ejecutivo andaluz, pues "los problemas de la educación andaluza no se resuelve en 15 días, en julio y pagando".

Avisa de que esta propuesta "suena mucho al mismo discurso rancio que ha mantenido la derecha contra Andalucía" y que, además, "pone el foco en los niños andaluces, es clasista y culpabiliza a los niños de las familias trabajadoras". "Es insuficiente y parte de que no conoce los problemas de la educación en Andalucía", ha añadido el dirigente de Podemos, que ha explicado que los problemas pasan por "falta de financiación, falta de estabilidad de los docentes o la climatización de los centros públicos".

Por todo, ha rechazado "las recetas de la derecha que parten de prejuicios y del desconocimiento de este gran coach que se ha buscado el Gobierno de los ricos" pues "los problemas de la educación no se resuelves con un cursillo exprés", ha zanjado Pérez Ganfornina.