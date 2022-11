Podemos secundará las movilizaciones del sábado por la sanidad pública andaluza: "Hay razones para salir a la calle"

SEVILLA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Andalucía ha confirmado este lunes que "va a estar" en las manifestaciones y concentraciones en defensa de la sanidad pública, universal y de calidad y contra las privatizaciones que la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas ha convocado para este próximo sábado, 26 de noviembre, en todas la provincias andaluzas, desde el convencimiento de que "hay razones para salir a la calle".

Así lo ha indicado el diputado autonómico de Podemos y portavoz adjunto del grupo parlamentario Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, en una rueda de prensa en la sede de Podemos Andalucía en Sevilla en la que también ha anunciado que su partido secundará las movilizaciones que se celebren en Andalucía el viernes, 25 de noviembre, con motivo del día internacional contra la violencia machista.

"Las dos cuestiones nos parecen de máxima importancia", ha aseverado el representante de Podemos Andalucía, que al respecto de la "violencia machista" ha remarcado que es "una cuestión estructural" ante la que "hay que seguir trabajando mucho más en poner medidas, políticas para acabar" con ella.

Respecto a la sanidad, Juan Antonio Delgado ha sostenido que "nadie duda" ya de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "ataca a la sanidad pública para favorecer a la sanidad privada", y "el objetivo del Gobierno del PP en Andalucía es acabar con el derecho a disponer de una sanidad pública andaluza universal, gratuita y de calidad".

"Todas sus políticas y todas sus medidas van encaminadas al desmantelamiento de nuestra sanidad pública", ha denunciado en esa línea Juan Antonio Delgado, quien ha aludido al "capítulo bastante dramático" de octubre de 2021 en el que "se sufrió un recorte de 8.000 profesionales" sanitarios que habían sido contratados en Andalucía como refuerzo ante la pandemia de Covid-19, y ha advertido de que el próximo 31 de diciembre, "si nadie lo remedia, si los andaluces no salimos a la calle, pasará lo mismo con 12.000 sanitarios cuyo contrato se puede acabar" en esa fecha.

POR LA RENOVACIÓN DE 12.000 SANITARIOS

Para "que eso no suceda, para que se mantenga a esos 12.000 sanitarios" también contratados como refuerzo ante la pandemia, "tenemos que exigir en la calle", según ha abundado el representante de Podemos, quien ha incidido en que "hay razones para salir a la calle para defender nuestra sanidad pública", teniendo en cuenta que "nuestros servicios públicos son la base del Estado social", y "cuando nuestros servicios públicos no funcionan, son machacados, desmantelados, el Estado ya no es un Estado social y de derecho, que es el que permite que el hijo de un albañil y el hijo de un banquero puedan ir al colegio o puedan ser atendidos en nuestros hospitales", dando "igual en qué barrio haya nacido o la nómina que tengan", según ha continuado.

Juan Antonio Delgado ha aseverado que la sanidad pública andaluza "está en la UCI", y Juanma Moreno "es el responsable", porque "lleva casi cuatro años gobernando en Andalucía" y "ya no es tiempo de hablar de la herencia recibida", según ha proseguido antes de aseverar que "es tiempo de dar explicaciones, y a la ciudadanía de exigir que se respete, que se favorezca y que se mejore nuestra sanidad pública".

El portavoz adjunto de Por Andalucía ha criticado que la andaluza es "una de las comunidades autónomas que menos invierte por paciente, que menos camas dispone" en sus hospitales públicos, y que "más ha aumentado las derivaciones a la sanidad privada con dinero público", además de que "sigue siendo una de las que tiene mayor lista de espera, especialmente para ser operado" o para cita de especialista, según ha abundado para concluir que "es muy importante que los andaluces demos una respuesta" a todo ello sumándose, por ejemplo, a esas "movilizaciones para respaldar la sanidad pública".