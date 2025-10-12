El poeta cordobés Francisco Archidona recoge en su nueva obra su visión personal y universal del amor

CÓRDOBA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El poeta cordobés Francisco Archidona publica el poemario 'Haz el amor no el odio', una obra en la que desarrolla su visión personal y universal del amor en todas sus consecuencias y manifestaciones, a la vez que incluye la óptica desde todas las versiones posibles: el enamoramiento y el sentimiento inicial, su reconocimiento, la pareja formal, la clandestina y cualquier relación donde el amor tenga algo que decir.

Según recoge la sinópsis de la obra, publicada por la editorial Círculo Rojo y presentada en Librería Luque esta semana, refleja las distintas formas de amar en cada situación de la vida, así como la amistad, la solidaridad, el compañerismo y la adhesión inquebrantable.

Todo ello sin olvidar aquello que inevitablemente lo acompaña: el desamor, entendido no sólo como el fin del amor romántico, sino también en otras muchas circunstancias, como los celos, la traición, el odio, la venganza, la depravación, las consecuencias de la delincuencia o las dependencias.

El autor recorre también los lugares del amor y del arte, donde se fraguan y fusionan tantas emociones. Invoca elementos de la naturaleza --tierra, agua, aire y fuego-- desde una perspectiva teatral e interpretativa, al tiempo que dedica poemas acrósticos a esas personas que siempre amará y nunca olvidará.

En concreto, Francisco Archidona nació en Córdoba en el año 1954. Desde muy joven ha sido un amante de la literatura en todas sus manifestaciones. Actor de teatro, posteriormente actor de cine, rapsoda y cuentacuentos, llegó a la escritura de la mano de grandes poetas y narradores como Pilar Pena, Matilde Cabello, Salvador Blanco y Francisco Sánchez 'Chico', estos últimos profesores de la Escuela Actúa Córdoba.

En 2023 publicó su ópera prima, 'Caminando entre poemas y relatos', donde desarrolló un poemario junto a un conjunto de relatos y descripciones. Ahora se presenta con su segundo libro, 'Haz el amor no el odio', dedicando plenamente su espacio a la poesía, que lo ha acompañado prácticamente en toda su vida. Desde que tuvo uso de razón y entró en la adolescencia, los poemas navegan continuamente dentro de sus venas.