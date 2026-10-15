La Policía detiene en Córdoba a dos personas y desmantela una infraestructura para el cultivo de marihuana

Dinero y droga intervenidos por la Policía Nacional en el inmueble registrado en El Higuerón. - Policía Nacional

CÓRDOBA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional en Córdoba han desmantelado una infraestructura destinada al cultivo intensivo de marihuana en el interior de una vivienda situada en la zona de la barriada periférica de El Higuerón, en el marco de la operación policial denominada 'Mezquita', que ha conllevado también la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico, interviniendo los agentes durante el registro practicado más de 7.000 euros en efectivo, 65 gramos de hachís y unos once gramos de cogollos de marihuana.

Según ha informado la Policía Nacional en una nota, la investigación se inició tras tener conocimiento de diversos indicios que apuntaban a la posible existencia de una plantación de interior en un inmueble de El Higuerón, por lo que, una vez realizadas las correspondientes gestiones policiales, se solicitó y obtuvo la preceptiva autorización judicial de entrada y registro en dicho inmueble.

En el interior de la vivienda, los investigadores localizaron cuatro habitaciones acondicionadas como salas de cultivo. Todas ellas disponían de lámparas de alta potencia, sistemas de climatización, extractores, ventiladores y demás elementos necesarios para el cultivo de marihuana, todos ellos instalados, conectados y preparados para su funcionamiento.

Además, durante el registro, los agentes localizaron más de 7.000 euros en efectivo, ocultos en distintas zonas del inmueble, y también fueron intervenidos 65 gramos de hachís y unos once gramos de cogollos de marihuana, comprobando los agentes, además, que la vivienda disponía de una conexión fraudulenta a la red de suministro eléctrico que permitía eludir el contador. Este tipo de enganches se emplea habitualmente para mantener el elevado consumo energético que requieren los sistemas de iluminación, ventilación y climatización propios de este tipo de cultivos.