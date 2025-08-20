La Policía Local de Córdoba interpone 183 denuncias a patinetes eléctricos, la mayoría por circular por zonas peatonales

CÓRDOBA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba, en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT), ha interpuesto un total de 183 denuncias a conductores de patinetes eléctricos entre los meses de julio y principios de agosto, la mayoría por circular por zonas peatonales, según ha detallado este miércoles el teniente de alcalde de Seguridad, Jesús Coca, quien ha valorado que "la campaña desarrollada en julio ha funcionado" ante el descenso de denuncias.

En una rueda de prensa, el concejal ha advertido de "la preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos, con la cuestión que afecta a todos, y que cada vez y con mayor incidencia se va experimentando, con el uso de patinetes en zonas peatonales", de ahí esta campaña para "evitar que los patinetes eléctricos circulen por el acerado, porque se pueden producir siniestros, incluso heridos", ha subrayado.

En concreto, la campaña empezó el día 7 de julio y se extendió hasta el 22 de julio, si bien los datos recogen hasta el 10 de agosto, de manera que durante el período de campaña se han realizado 106 denuncias y desde finales de julio al 10 de agosto, 77 denuncias, de manera que ha resaltado "la concienciación".

Tras destacar que la campaña se va a reanudar en el mes de septiembre, con la vigilancia y control de patinetes eléctricos, el edil ha detallado que las infracciones por circular por el acerado o zona peatonal son 40 en la campaña y 25 fuera de ella, un total de 65, al tiempo que ha subrayado que "los siniestros registrados con el uso de estos patinetes han sido 20, con el resultado de un herido".

Además, ha comentado que "otro de los motivos que ha sido bastante denunciado es el uso de auriculares, con un total de diez en julio y 15 en agosto", a lo que ha añadido que "otro de los problemas detectados y que se le va a intentar poner el foco es cuando circulan dos personas en el vehículo de movilidad personal, siendo un total de 20 denuncias, con ocho en julio y 12 en agosto".

Después, "hay otra serie de infracciones, como pueden ser no respetar la señal de prohibido, que hay un total de 13, siendo mayor en agosto que en julio; no respetar el semáforo en rojo, con un total de seis; la conducción negligente; conducir en dirección contraria, con un total de seis; cuatro por el uso del móvil; tres por conducir bajo los efectos de drogas, y tres por exceso de ocupación", ha indicado Coca, quien ha apuntado que "por condiciones técnicas se ha intervenido un patinete, que se ha modificado a como viene de fábrica".