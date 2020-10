La Policía Local de Córdoba pone más de 60 denuncias en los dos meses de prohibición de fumar en la calle por el Covid

Se contabilizan más de 1.300 denuncias por no usar mascarilla y más de 500 por realizar botellones, incrementados en el puente de Pilar

CÓRDOBA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Córdoba ha interpuesto más de 60 denuncias a personas en los dos meses de prohibición de fumar en la vía pública o al aire libre, tanto cigarrillos, como cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, si no se pueden garantizar dos metros de distancia de seguridad, dentro de las medidas acordadas por el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, en el primer mes se han contabilizado un total de 26 denuncias por dicho incumplimiento; hasta finales de septiembre han sido 23 las sanciones interpuestas y las restantes, que superan la decena, se han registrado durante el mes de octubre.

En concreto, los agentes han interpuesto desde el 15 de julio al 30 de septiembre un total de 1.756 denuncias, de las que 1.332 han sido por no usar mascarilla; 331 por realizar botellón sin distancia de seguridad, a las que se suman las registradas en el Puente del Pilar, con más de 200 por macrobotellones en los entornos del Arenal, Miraflores y Espino Negro, con 70, 66 y 40 denuncias, respectivamente, entre otras.

Igualmente, se contabilizan las referidas 49 denuncias por fumar sin guardar las distancias de seguridad; un total de 38 sanciones a establecimientos en los que los clientes no han guardado las distancias de seguridad o han estado abiertos más tarde del horario permitido, y seis denuncias a personas que no han guardado la distancia de seguridad con personas que no usan mascarilla.

En cuanto a los distritos, del 15 de julio al 30 de septiembre, 604 denuncias se han interpuesto en el Centro; 358, en Sur; 351, en Norte; 275, en Poniente; y 168, en Levante.

Cabe señalar que el Ayuntamiento mantiene una campaña de concienciación a la ciudadanía para que lleve a cabo las distintas medidas aconsejadas y obligadas por las autoridades sanitarias con el fin de evitar contagios de coronavirus Covid-19.

Hace unas semanas, el delegado de Seguridad, Miguel Ángel Torrico (PP), remarcó que "la Policía Local está cumpliendo con su tarea de interponer la denuncia a los que incumplen", al tiempo que resaltó que, teniendo en cuenta la población de la ciudad con 330.000 habitantes, "la inmensa mayoría de los cordobeses sigue cumpliendo y siendo responsable en el acatamiento y cumplimiento de las recomendaciones y la normativa sanitaria".

En cualquier caso, el edil advirtió de que "no se puede dar un paso atrás y caer, por la irresponsabilidad de algunos pocos, en situaciones que a nadie le gustaría volver a vivir".