La Policía Local de Jaén realiza controles para verificar el uso correcto de los patinetes eléctricos

Control de la Policía Local de Jaén sobre patinetes eléctricos. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Jaén está llevando a cabo controles en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de verificar una utilización correcta de los patinetes eléctricos.

De este modo, comprueban que se cumple con la normativa vigente y que estos vehículos de movilidad personal circulan en las condiciones exigidas y sus conductores lo hacen guardando todas las medidas necesarias para mantener su seguridad.

En este sentido, examinan diferentes aspectos, como la documentación y características del vehículo, el cumplimiento de las normas de circulación y los elementos de seguridad exigibles, así como que los conductores hagan un uso adecuado de la vía pública, según ha informado este viernes el Ayuntamiento.

"La iniciativa coincide con el aumento considerable del uso de este tipo de vehículos de movilidad personal en la ciudad y pretende reforzar la seguridad vial y favorecer una convivencia adecuada entre los distintos usuarios de las calles de Jaén, promoviendo una movilidad segura y responsable", ha explicado.

Desde la Policía Local se recuerda a los usuarios de patinetes eléctricos la importancia de conocer y respetar las normas de circulación, así como de mantener el vehículo en las condiciones adecuadas para garantizar tanto su propia seguridad como la del resto de ciudadanos y contar con seguro.

Del mismo modo, se advierte de la necesidad de llevar casco a partir del próximo día 1 de octubre, cuando será de aplicación la nueva normativa, y de que está prohibido hacer modificaciones a este tipo de vehículos.

Los agentes comprueban que los conductores de estos patinetes sean mayores de 15 años, como marca la normativa, y que no porten objetos de cierto volumen, especialmente mochilas, sobre el patinete puesto que no está permitido. Tampoco está permitido el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes cuando se circula con ellos.

Estos controles se desarrollan dentro de las labores habituales de vigilancia y prevención que lleva a cabo la Policía Local en materia de seguridad vial y movilidad urbana.