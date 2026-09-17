La Policía Nacional de Córdoba forma a sus agentes en el manejo del táser

Archivo - Un taser de la Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Córdoba impartirá la próxima semana un nuevo periodo de formación práctica dirigido a agentes de la Comisaría Provincial, en su mayoría que ejercen funciones de orden público y seguridad ciudadana. Dicha formación estará centrada en el manejo del dispositivo inmovilizador eléctrico, conocido como táser, cuyo fin es la reducción o inmovilización del atacante, preservando la seguridad y la integridad física de los agentes intervinientes, así como la del atacante y la del resto de la ciudadanía.

Según informa la Policía en una nota, la actividad formativa, programada por la Delegación de Formación de Córdoba y tutelada por la División de Formación y Perfeccionamiento, se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas prácticas, en horario de mañana, en la Galería de Tiro de la Comisaría Provincial.

Está previsto que a lo largo de estas jornadas se forme a los policías nacionales destinados en la provincia de Córdoba, que previamente habrán superado con carácter obligatorio una fase teórica como requisito indispensable para acceder a la parte práctica. Las clases serán impartidas por especialistas cualificados y adscritos a la Comisaría Provincial de Córdoba.

Con este curso, la Policía Nacional continúa avanzando en la formación continua de sus efectivos en el empleo de medios que permiten intervenir de forma proporcional y segura ante situaciones de riesgo, reforzando así las garantías tanto para la ciudadanía como para los propios agentes en el desarrollo de su labor diaria.

La formación de los agentes de la Policía Nacional es uno de los pilares fundamentales de la institución de cara a potenciar una policía actualizada y capacitada para desempeñar sus funciones.