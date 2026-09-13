La Policía Nacional despliega 70 agentes en la ciudad para el final de la 81 edición de 'La Vuelta' en Granada

Agentes de la Policía Nacional en Granada - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo que ha contado con más de 70 agentes para llevar a cabo labores de control durante la final de la 81 edición de La Vuelta en Granada.

Según ha indicado el Cuerpo en una nota, los agentes han protegido todas las instalaciones establecidas por la organización, el control de firmas, la entrega de acreditaciones, el estacionamiento de equipos, el pódium y el control de dopaje.

En la meta de cada etapa, en el 'Parque Vuelta', se ha podido visitar el stand de la Policía Nacional en el que agentes de distintas unidades de Seguridad Ciudadana han mostrado al público el trabajo que realizan, entre ellos Guías Caninos, Grupos de Atención al Ciudadano, Unidad de Prevención y Reacción.

Los agentes han mostrado parte de los medios y capacidades utilizados en su trabajo diario. Por su parte, la Unidad de Intervención Policial (UIP) ha establecido en cada etapa un dispositivo de seguridad en la salida y en la meta con más de 70 agentes permanentes que han asumido la protección de todas las instalaciones establecidas por la organización, el control de firmas, la entrega de acreditaciones, el estacionamiento de equipos, el pódium o el control de dopaje.

Durante los primeros centenares de metros de la carrera se ha desplegado también un perímetro de seguridad, así como en el último kilómetro antes de la llegada a la línea de meta.

La Unidad Aérea de la Policía Nacional también ha establecido, de manera conjunta con UIP, dispositivo en las zonas de salida y meta de cada etapa, con RPAS (drones) y sistemas de protección con tecnología contra UAS (antidrones).