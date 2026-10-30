La Policía Nacional despliega un dispositivo especial de seguridad en Granada con motivo de la festividad de Halloween

Imagen de un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

GRANADA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisaría de Policía Nacional de Granada ha establecido un dispositivo sin precedentes durante este fin de semana de Halloween, con el que pretende blindar la Ciudad ante posibles actos vandálicos.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, se desplegarán los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y Unidad de Prevención y Reacción (UPR prácticamente en su totalidad para dar respuesta a eventuales actos vandálicos que puedan producirse como imitación de los sucedidos en Barcelona, donde siguiendo las convocatorias del colectivo 'Blocus', provocaron saqueos en comercios además de diversos destrozos.

Además, la Comisaría Provincial de la Policía Nacional de Granada ha establecido un dispositivo sin precedentes durante el fin de semana de Halloween --días 30 y 31 de octubre--, con el que pretende blindar la Ciudad ante posibles actos vandálicos.

Igualmente, cincuenta agentes de paisano de las Brigadas Provinciales de Policia Judicial e Información se integrarán en distintas zonas para detectar a los grupos que puedan liderar o acompañar a grupos de jóvenes con consignas para actuaciones delincuenciales.

Además, estarán orientados por policías de información, especialistas en la detección de grupos radicales, que además están monitorizando las redes sociales para identificar tanto a sus promotores como a sus seguidores.

Con este dispositivo no sólo se pretende prevenir hechos delictivos, sino detener en su caso a la totalidad de los que participen en ellos, dando una respuesta temprana que minimice los efectos.

Por último, la Policía Nacional ha explicado a los ciudadanos la importancia de colaborar activamente respetando las normas de convivencia y recomienda acudir a las zonas de ocio con prudencia para disfrutar de las festividades de manera segura.