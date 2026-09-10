La Policía Nacional presenta su tercera carrera Ruta 091 en beneficio de Oncología Pediátrica del Reina Sofía de Córdoba

Presentación de la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 091, que se celebrará en Córdoba el sábado 21 de noviembre, en beneficio de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Reina Sofía. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Córdoba ha presentado este jueves la tercera edición de la carrera solidaria Ruta 091, que se celebrará en la ciudad el sábado 21 de noviembre, con inicio a las 10,00 horas, en beneficio de la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Reina Sofía.

La presentación del cartel y de la camiseta oficial del evento deportivo se ha realizado en la Comisaría Provincial de Policía Nacional, y a la misma han acudido la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Ana López; la jefa provincial de Policía Nacional, María Dolores López; el director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, y el jefe del Servicio de Pediatría, José Rumbao, además del responsable institucional de zona del Banco Santander, Jaime Lobo, uno de los principales patrocinadores de la Ruta 091.

La jefa provincial de Policía ha destacado "la buena acogida que tuvieron las anteriores ediciones", confiando en que "esta tercera edición vuelva a superar los registros de participación anteriores" y animando a la ciudadanía a participar en la misma, "siendo una buena ocasión para compaginar deporte, solidaridad y convivencia, en la que podrán participar tanto adultos como niños y disfrutar de una exhibición de medios policiales, música y algún que otro sorteo".

Además, ha aprovechado la ocasión para agradecer a todas las empresas y particulares que han colaborado con la organización, "aportando su grano de arena a este fin solidario".

En cuanto al recorrido, será muy similar al de anteriores ediciones. La salida y la meta estarán en la Plaza de la Policía Nacional, y recorrerá zonas emblemáticas de la ciudad, como los alrededores de la Mezquita-Catedral, la zona de la Ribera y el casco antiguo, con una distancia de 6,3 kilómetros aproximadamente para los adultos y de 400 y 800 metros para las categorías infantiles.

El coste de la inscripción es de 13 euros en la categoría de adultos y once euros en la categoría de niños, precios que se mantienen respecto a la edición anterior. Para quienes no vayan a correr pero quieran contribuir con la causa, se ofrece la opción del Dorsal 0, haciendo una aportación voluntaria a la entidad beneficiaria sin necesidad de adquirir una camiseta o participar en la carrera.

En esta ocasión, la carrera pone a disposición de los participantes mil dorsales en la categoría de adultos y 200 en la categoría infantil. Las inscripciones ya están abiertas, y todo aquel que quiera puede hacerlo desde la web oficial de la Ruta 091, en el siguiente enlace: 'https://ruta091.es/carrera/carrera-solidaria-ruta-091-cordob...'.