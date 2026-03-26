Una ponencia organizada por el CES provincial de Jaén pone el foco en la importancia de la salud mental

Martín Robles, Lourdes Espinosa y Manuel Parras. - CES PROVINCIAL

JAÉN 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén ha organizado este jueves una conferencia para analizar y reflexionar sobre la salud mental, especialmente entre la juventud y en el ámbito del trabajo.

La encargada de ofrecer esta ponencia ha sido Lourdes Espinosa, profesora titular del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Jaén e integrante de la Cátedra de PromoBienestar.

El presidente del CES provincial, Manuel Parras, ha explicado que esta actividad forma parte del ciclo Conferen CES y ha destacado que la salud mental es una de las recomendaciones de trabajo que aborda este órgano consultivo en el capítulo que dedica en su memoria anual a la sanidad.

En este sentido, ha apuntado que en el año 2024 se diagnosticaron más de 24.000 casos de problemas de salud mental en la provincia de Jaén, según ha informado el CES. Por ello, ha defendido la necesidad de "sacar a flote esta barrera de la salud mental que tienen las personas", ya que muchos de estos casos se deben a trastornos relacionados con la ansiedad.

"Es un asunto muy delicado sobre el que tenemos que trabajar. Nos pasa igual que cuando hablamos de la obesidad infantil, que también le dedicamos un capítulo aparte en sanidad", ha afirmado Parras, quien ha agradecido la colaboración de Espinosa.

Al respecto, ha indicado que el contenido permite al CES provincial la realización de "mejores recomendaciones en esta materia". Un trabajo para el que "las instituciones públicas tienen que basarse en el conocimiento, por lo que hay que confiar más en los científicos y en los investigadores".

La profesora, que ha sido presentada por Martín Robles, consejero del CES y secretario de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de CCOO-Jaén, ha comentado que su ponencia se ha centrado en hacer una reflexión sobre "el estado emocional y de salud mental en el que se encuentra la sociedad y, específicamente los jóvenes".

Una cuestión en la que se ha trabajado desde el grupo de investigación del que forma parte, al tratar "la salud mental en la población infantil adolescente y en la población joven". A su juicio, la prevención y la identificación de los factores de riesgo son algunos aspectos fundamentales a la hora de abordarla.

"El objetivo de esta ponencia ha sido una llamada de atención para trabajar a una en esta materia. Es decir, abordar qué podemos hacer desde los diferentes sectores y organismos y desde la sociedad en general para trabajar en pro del bienestar emocional de los jóvenes, porque al final son el futuro de la sociedad", ha dicho.

Esta ponencia se enmarca en el ciclo Conferen CES, que supondrá la realización de jornadas y conferencias a lo largo de este primer semestre del año, dirigidas a debatir y reflexionar sobre diversos asuntos de interés.