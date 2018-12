Portavoz de la Ejecutiva del PSOE achaca a Susana Díaz la "desmovilización del electorado de izquierdas" el 2D

Actualizado 16/12/2018 14:57:50 CET

Puente: "No voy a hacer como los barones, apoyé a Sánchez y no doy bandazos"

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva socialista, Óscar Puente, ha considerado sobre los resultados de las elecciones autonómicas de Andalucía del pasado 2 de diciembre que han confluido dos factores, siendo uno de ellos "una desmovilización de un electorado de izquierdas muy grande, y esa, lo siento mucho, pero se la imputo a Susana Díaz", la candidata socialista a la reelección como presidenta de la Junta.

En concreto, Puente ha apuntado sobre los comicios andaluces, por un lado, a "una movilización de un electorado de derechas, en parte por la cuestión catalana". Y, por otro, una desmovilización de un electorado de izquierdas muy grande y esa, lo siento mucho, pero se la imputo a Susana Díaz", sentencia en una entrevista al 'Norte de Castilla' recogida por Europa Press.

Puente señala que Susana Díaz "pudo gobernar con la izquierda y lo hizo con Ciudadanos", y también pudo quedarse "en su tierra" y se "embarcó" en la aventura de la secretaría general del partido después de "una maniobra de infausto recuerdo", que lo que pretendía era "darle el Gobierno a Rajoy en primera instancia y después hacerse con la secretaría".

"Y encima le salió mal. A ver quién retorna con eso a su tierra. Las elecciones las convocó ella. Quería demostrar que era un activo. Y ahí está el resultado", aclara.

Por otro lado, Puente ha admitido que está convencido de que hizo "lo correcto" al apoyar al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que, al contrario de lo que hacen los barones, "no va a dar bandazos".

"Yo no voy a hacer como los barones. He apoyado a Pedro y estoy convencido de que he hecho lo correcto. Este es un Gobierno que está en una situación complicada, porque el país está en una situación complicada", ha reconocido.

Puente reconoce que los gobiernos tienen que gestionar "momentos muy convulsos" y España, sobre todo por la "situación de Cataluña", está en un "momento muy difícil", reflexiona.

Sobre si el presidente Sánchez debe aguantar la legislatura, el regidor vallisoletano ha sido partidario "desde el principio" de que agotase la legislatura, pero reconoce que las circunstancias "pueden variar" porque entiende que los independentistas "no tienen ninguna voluntad de diálogo".

"Hay que agradecer la buena voluntad de este Gobierno de abrir un espacio de diálogo a ver si se encauzaba esto de una maldita vez. Pero la respuesta está siendo sorprendentemente absurda. ¿A dónde van? Se están cerrando todas las puertas de una posible entente cordial con el resto de España y creo que es una estrategia suicida", ha apuntado.