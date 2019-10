PP acusa al PSOE de "recurrir a fake news" para atacar a Junta y exige que aclare su relación con web de noticias falsas

Publicado 01/10/2019 15:09:40 CET

Exigen rectificar a la web que vincula a los responsables de Magrudis con el PP: "O se retira esa información falsa o iremos a los tribunales"

SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretario general del PP-A, Toni Martín, ha exigido este martes al PSOE-A que aclare "qué relación mantiene con la página web de falsas noticias 'cronicasur.es'" y ha lamentado "la desviación moral que supone recurrir a las 'fake news' para atacar a un rival político".

Así se ha pronunciado Martín, en una nota de prensa, después de que el PSOE-A haya exigido a los 'populares' aclarar el "rumor" que circula sobre si existe alguna "vinculación" entre el PP y los responsables de Magrudis, la empresa cuyos productos han sido causantes del brote de listeriosis.

De su lado, el dirigente del PP-A ha avisado de que es "muy grave que el PSOE-A esté utilizando noticias falsas para atacar al PP-A, pero sería extremadamente grave que, además, tuviera alguna relación con ese falso medio, que no tiene dirección, que no tiene periodistas, que no tiene dirección postal, que no tiene sede y que sólo tiene noticias falsas".

Además, ha incidido en que "es especialmente irresponsable hacerlo en un asunto de salud pública, intentando sacar tajada política de la mayor alerta sanitaria de los últimos años, con tres fallecidos".

Por ello, ha instado al portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, a que explique esas relaciones, "ya que, curiosamente, tanto él como un grupo de diputados autonómicos socialistas andaluces, entre otros cargos del partido, son quienes comparten las noticias falsas de 'cronicasur.es' en sus redes sociales".

"Hemos analizado las interacciones de las noticias de ese falso medio en redes sociales y, curiosamente, son socialistas los que amplifican las 'fake news', por lo que le exigimos a Fiscal, que dice ser periodista de formación, explicaciones urgentes", ha señalado Martín.

El vicesecretario general de los 'populares' andaluces ha respondido además al diputado socialista Antonio Ramírez de Arellano que "no se trata de 'rumores', como él ha dicho, sino directamente de falsas noticias amplificadas por el PSOE-A".

Por ello, ha anunciado que el PP-A ha exigido una rectificación al medio de comunicación "y, aunque no consta del mismo la empresa editora, ni director o directora ni periodistas ni sede social, confiamos en que inmediatamente se rectifique la falsa noticia y se retire o, de lo contrario, iremos a los tribunales".

"No vamos a dejar pasar ni una falsedad al PSOE-A ni a nadie, y estamos dispuestos a llegar hasta el final para desenmascarar a los que están detrás de los diarios 'fakes' en Andalucía", ha advertido Martín.