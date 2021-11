PP-A advierte de que "no se entendería" que el PSOE-A "cambie" su abstención y vote en contra de la Ley del Suelo

SEVILLA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, ha advertido este martes de que "no se entendería" que el PSOE-A cambiara su abstención al dictamen del proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) por un voto en contra del proyecto en el Pleno de la Cámara.

Así lo ha indicado José Antonio Nieto en una rueda de prensa en el Parlamento y después de que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, haya manifestado este martes en una entrevista en Canal Sur Radio que aún se están manteniendo negociaciones con el Gobierno andaluz sobre el proyecto de la conocida como Lista porque los socialistas entienden que hay un "escollo" que debe salvarse, como es el asunto de las edificaciones aisladas en suelo rústico.

A dos días del debate final de este proyecto de ley en el Pleno del Parlamento, programado para este próximo jueves, el portavoz de los 'populares' ha explicado que "seguimos en contacto con los grupos para tratar de cerrar flecos pendientes".

"Si no hay un argumento ajeno a la propia ley, no creo que haya ningún cambio en la posición del voto de los grupos respecto al dictamen en la comisión", ha añadido Nieto, quien ha explicado que "estamos tratando de afinar propuestas de Vox, y de llegar a un punto de encuentro en el único punto con alguna discrepancia en el caso del PSOE".

Al respecto, ha comentado que el PSOE-A argumentó cuando se votó el dictamen del proyecto de ley en comisión que "se abstenía porque quedaba un fleco en el artículo relacionado con las viviendas unifamiliares en suelo rústico", y "estamos intentando llegar a un acuerdo para que el PSOE vote que sí".

"No se entendería que pretendiera cambiar su voto de abstención a un no, cuando en el peor de los casos el texto va a quedar como en el dictamen si no se encuentra un punto de encuentro", ha advertido el portavoz del PP-A en el Parlamento, que ha apostillado, no obstante, que, "si el PSOE aplica a la Lista el mismo criterio que al Presupuesto" --a cuyo proyecto de ley ha presentado enmienda a la totalidad--, "todo es esperable".

No obstante, Nieto ha indicado que "ojalá seamos capaces no solo de que no la bloqueen, sino que (los socialistas) pasen de la abstención al sí".