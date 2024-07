PP-A afea "el relato delirante" del PSOE-A para blanquear el caso ERE y que no ponga interés por recuperar lo defraudado

SEVILLA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha reprochado este jueves el "relato delirante" que a su juicio "intenta construir el PSOE andaluz para blanquear el caso de los ERE", y ha afeado que sin embargo no pongan "el mismo ahínco en recuperar el dinero de defraudado".

"Quieren blanquear lo que hicieron, plantean que hubo corrupción pero no hubo corruptos, que hubo un gran fraude pero que los máximos responsables del gobierno que defraudaba no sabían nada y son héroes a los que hay que recuperar", ha señalado, "qué pena que no hayan puesto ustedes ni ellos el mismo empeño en recuperar también los 680 millones de euros defraudados".

Durante su intervención en la sesión de control, y al cumplirse dos años de las elecciones autonómicas en las que los andaluces dieron el respaldo mayoritario a Juanma Moreno, ha subrayado que, a diferencia de las anteriores legislaturas socialistas, "en la vía andaluza no cabe la corrupción".

"Ese es un hecho diferencial respecto al socialismo que gobernó Andalucía durante décadas", ha apuntado, para resaltar que, como han coincidido en señalar sindicatos y empresarios durante la firma del acuerdo para la Ley de Participación Social, la política andaluza es un modelo a seguir.

"Han valorado que, en estos tiempos de polarización política y de conflicto, desde Andalucía nos erigimos como un ejemplo al mundo de que es posible otra forma de hacer política, basada y sustentada en la concertación y no en la confrontación; en el diálogo, el consenso y la eficacia para contribuir al avance real de Andalucía".

El portavoz parlamentario ha puesto el acento que los socialistas se dediquen ahora a "pasear en andas" a los responsables de los gobiernos que ejecutaron el "engaño" de los ERE "como si fueran víctimas de una conspiración, en vez de lo que son, políticos condenados por corrupción". Y ha afeado que, en cambio, no se acuerden de los miles de andaluces que quedaron en la estacada al no poder acceder a ese sistema de ayudas a empresas en crisis.

"Centenares de millones de euros de dinero público se repartieron sin publicidad, sin controles, sin Ley, por interés político del partido que gobernaba, entre quienes por único mérito mostraban su cercanía o directamente su carné del PSOE, mientras que 120.000 andaluces no pudieron acceder a esas ayudas, de cuya existencia ni siquiera se enteraron porque no se publicitaban y ellos estaban fuera del área de reparto del PSOE", ha señalado, para resaltar que "no acceder a esas ayudas significó para ellos la ruina, perder su puesto de trabajo o la quiebra de la empresa en la que trabajaban".

En este punto, y tras recordar a esos trabajadores, ha querido reivindicar que el Partido Popular fue "el que único que luchó durante muchos años, con lealtad y entrega a Andalucía para se destapara, se juzgara y se condenara el mayor caso de corrupción de la historia de España".

Así, ha señalado que desde 1999 y durante años el PP presentó sin éxito enmiendas a los Presupuestos Generales de la Junta alertando de la ilegalidad del artículo que ampara la creación del denominado 'fondo de reptiles' para repartir el dinero público sin control.

"Cada año la tumbaron y siguieron adelante, así que dejen de mentir porque sabían que su estrategia estaba al margen de la ley, y pese a ello continuaron adelante año tras año para perpetuarse en el poder regando de dinero público a que hiciera falta de forma ilegal".

Martín ha rechazado entonces que todo se deba a una cacería del PP. "¿También es un invento del PP el caso Invercaria, el fraude de la formación, el caso Avales, Bahía Competitiva, el caso Marismas, el caso Delphi, o los fondos Jeremie? ¿O pueden mantener, señor Espadas, que el caso de la Faffe no fue un caso de corrupción para enchufar familiares sino un ejemplo de cómo se gestiona la administración andaluza?". "Si es que eran ustedes un manantial inagotable, señores del PSOE", ha concluido.