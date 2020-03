PP-A apela a un gran acuerdo de todos los partidos en el Parlamento en defensa de la caja única de la Seguridad Social

SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP-A ha apelado este miércoles a un gran acuerdo de todos los partidos en el Parlamento andaluz en defensa del mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social, ante el posible riesgo de "ruptura" de la misma como consecuencia de los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con el PNV, formación que busca la gestión de ese sistema en el País Vasco.

En rueda de prensa, el portavoz del PP-A en el Parlamento, José Antonio Nieto, ha pedido, en este sentido, el apoyo de todos los partidos a la proposición no de ley que su grupo defenderá mañana en el Pleno de la Cámara en apoyo al vigente sistema público y universal de la Seguridad Social, garante de los principios rectores de solidaridad e igualdad, y a la necesidad de que el Gobierno central garantice el mantenimiento del principio de caja única como un pilar fundamental de nuestro sistema de protección social.

"Pedimos una reacción común de todos los partidos para impedir que se produzca la ruptura de la caja única de la Seguridad Social porque eso es defender los derechos de los andaluces", según ha indicado Nieto, quien ha recordado que la Seguridad Social es la única institución que está en todo el territorio español, a la que accede cualquier español de cualquier territorio.

En su opinión, romper ese concepto, además de ser un "disparate económico" y con una posible ilegalidad, supondría "reventar uno de los pocos anclajes que nos queda del conjunto de España en todo el territorio".

Nieto ha recordado que, hasta ahora, todos los gobiernos de España "se han resistido" a la pretensión del PNV de romper la caja única de la Seguridad Social, considerándose una "línea roja", que ahora parece que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está dispuesto a traspasar.

En este sentido, ha considerado necesario un gran acuerdo de todos los partidos en el Parlamento para exigir que no se rompa algo tan esencial como la caja única de la Seguridad Social y que ello permita al presidente de la Junta, Juanma Moreno, buscar alianzas y apoyos en otros territorios, no sólo en defensa de un nuevo sistema de financiación justo sino también para garantizar que no se rompa la caja única de la Seguridad Social.