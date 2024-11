El PP aprueba las cuentas del Ayuntamiento de Córdoba con la oposición en contra tras rechazar enmiendas a la totalidad

CÓRDOBA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este lunes de modo inicial en el Pleno Extraordinario el presupuesto municipal de 2025, con el voto en contra de la oposición --PSOE, Hacemos y Vox--, todo ello tras rechazarse las enmiendas a la totalidad que han presentado PSOE y Hacemos, con los votos en contra de los populares y Vox, y aprobarse dos enmiendas del PP.

En la sesión, la edil de Hacienda, Blanca Torrent, ha comentado que "estos presupuestos dejan atrás los retos del pasado para afrontar los del futuro", de forma que "se marca un antes y un después en la política económica del Consistorio", de cara a "construir una ciudad que apuesta por desarrollo sostenible, equilibrado y responsable".

En concreto, el presupuesto consolidado asciende a 587,29 millones de euros de ingresos y 586,40 de gastos, un incremento del 6,3% respecto a 2024, mientras que las cuentas del Ayuntamiento son de 443,3 millones, un incremento del 8,2%, y en ellas se recoge un incremento de inversión del 6%, hasta 15,7 millones, y las transferencias de capital son de 21,3 millones, un 74% más.

Según ha expuesto, "por fin quedan cerrados proyectos como los parques del Flamenco, Levante, Tablero y Patriarca", entre otros, junto a la culminación de la compra de Caballerizas Reales y la cesión de la antigua farmacia militar de Lepanto, a la vez que "se sigue creciendo en gasto social, habrá más ayudas para el Tercer Sector". Se contemplan 87,5 millones en el área social. Por tanto, "habrá más obras, más ayudas y menos deudas", ha subrayado.

De este modo, ha detallado que arrancarán actuaciones en los parques de Poniente, Miralbaida y Chinales; se creará el proyecto del parque Poniente-Figueroa. Así, se recogen 37 millones para ampliar el anillo verde, de los que "sólo 15 se van a financiar con préstamos bancarios, lo que refleja la buena salud económica", ha valorado.

Asimismo, se culminará la obra de avenida de Trassierra, con más de 500.000 euros; hay 100.000 euros a Gran Vía Parque y 350.000 euros a la Calle Claudio Marcelo y Avenida de Ollerías; las transferencias de capital a empresas y organismos para proyectos alcanzan 21,3 millones, 74% más que en 2024; hay más de un millón en ayudas para pymes y autónomos, al tiempo que se apoya al talento joven.

Además, se invierten más de 4,9 millones en herramientas de modernización "que permitan un modelo de atención centrado en las personas"; hay un millón de euros a la natalidad para luchar contra la despoblación; la remodelación del recinto ferial del Arenal tendrá más de 750.000 euros; se destinan unos cuatro millones a desarrollo urbanístico, como Huerta de Santa Isabel, y se avanzará en el plan de eliminación de barreras arquitectónicas, con más de un millón de euros.

Igualmente, se invertirán más de tres millones en actuaciones de mejora de vías públicas; se acometerán reformas en colegios con más de 1,5 millones de euros; el plan de asfalto llegará a todos los barrios hasta final de mandato con 2,12 millones, y el plan de mantenimiento de zonas verdes pasa de cuatro a ocho millones.

Por otra parte, la participación ciudadana tendrá un nuevo espacio con la construcción del Centro Cívico Noroeste; se licitarán cien puntos de recarga de coches eléctricos; en Educación se prevé incremento del 17,34%; en Cultura se consolidan iniciativas, como el Concurso Nacional de Arte Flamenco, que se celebrará en otoño de 2025; en Deportes, se ha fijado la modernización de Vista Alegre y Fontanar y reactivar proyectos "estancados", como el Polideportivo de la Juventud.

En Recursos Humanos, con 12 millones más, se incorporan funcionarios, policías y bomberos; en Seguridad Ciudadana, están previstos 4,5 millones; al tiempo que ha destacado inversiones en Emacsa, con su plan director; en Sadeco, con el nuevo plan de mejora de mantenimiento, y en Aucorsa, con la renovación de flota.

LA OPOSICIÓN

Desde la oposición, el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha defendido que les hubiese gustado que "este día fuera exclusivamente para mostrar la lucha contra la violencia de género y se hubiese anticipado este Pleno a la fecha reglamentada, que es el 15 de octubre, como marca la ley". Sobre las cuentas, ha criticado que "no dan respuesta al problema de la vivienda"; "no dan respuesta a equipos integrales de limpieza de barriadas"; "no aumentan el personal de asistentes sociales para quitar las listas de espera y el tapón"; "no se implanta la policía de barrio".

También, ha manifestado que "no se aborda un plan de reforestación donde se garantice la eliminación de tocones, la repoblación y creación de sombras"; así como "tampoco dan respuesta al problema de movilidad sostenible con Aucorsa, que todavía está por llegar a territorios como Santa Cruz y Quemadillas". En su opinión, "son unos mediocres presupuestos propios de un gobierno mediocre, porque no dan respuestas".

En palabras del concejal, "son meramente incrementalistas", al tiempo que ha subrayado que "tienen cinco veces lo que presupuestan en este año pendiente de ejecutar, algunos proyectos de 2016", de manera que ha tildado a los ediles del gobierno local de "muy malos gestores" por "no ser capaces de utilizar una herramienta tan potente como un presupuesto". Y ha puntualizado que "por primera vez en la historia del Ayuntamiento las subvenciones a empresas, ONG y colectivos superan las inversiones".

De igual modo, ha señalado que "las externalizaciones aumentan"; "se aprovechan de lo ajeno, de lo que hace el Gobierno, como con la base logística y el aeropuerto", y "aumentan los recursos de personal", entre otras partidas, apostillando que "son presupuestos mediocres", de ahí la enmienda a la totalidad de su grupo.

Mientras, la viceportavoz de Hacemos, Irene Ruiz, ha avisado de que "los presupuestos no son reales ni creíbles, ni justos ni equilibrados, ni responden a las expectativas y necesidades que la ciudad necesita ni a los retos que debe enfrentar", algo que "se manifiesta de los datos que se extraen del proyecto", porque "no sólo se trata de aumentar las partidas de delegaciones, sino de cómo se gestiona, planifica y ejecuta".

Ha aseverado que "es un presupuesto no participativo" al "nacer de la imposición oligarca del PP, sin escuchar, ni dialogar, ni con la parte social, ni con los grupos", de forma que "carece del informe preceptivo del Consejo Social", ha apuntado Ruiz, quien ha afeado que "el equipo de gobierno vuelve a ser incapaz de presentar los presupuestos en tiempo y forma e incumplen con los plazos legales", reprochando que "convoquen el debate el Día Internacional contra las Violencias Machistas".

Y cree que las cuentas son "brindis al sol" por "vender promesas incumplidas, dejar otras en el camino y volver a despreciar a una parte del territorio, como las barriadas periféricas", al tiempo que "se olvida el compromiso con la sostenibilidad, así como con la emergencia climática, y no actúa sobre el problema de la vivienda y el 'sinhogarismo' pese a datos alarmantes". Por todo ello, ha defendido la enmienda a la totalidad.

La portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha reprochado que "una vez más las cuentas siguen creciendo en gasto de personal de confianza y directivo", algo que "se consigue subiendo impuestos", a la vez que ha enfatizado que las cuentas "distan mucho del fomento empresarial". Ha dicho que "más obras no es difícil" que haya, "porque en 2024 han ejecutado un 49% del presupuesto".

Ha lamentado que "se han vuelto a incrementar subvenciones al más puro estilo chavista y sanchista", donde "de los 15 millones en subvenciones, dos millones más que en 2024, más del 35% es a dedo". A su juicio, "han mantenido las políticas de izquierda y han añadido las suyas propias". Ha declarado que "tienen tanto dinero que no saben qué hacer", de modo que ha pedido "bajar impuestos" y ha avanzado que presentarán alegaciones para "eliminar gastos".